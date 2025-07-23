Максим Галкин продемонстрировал великолепную физическую форму

Максим Галкин показал, в какой форме он находится. Комик следит за своей фигурой и отдает много времени спорту.

В личном блоге муж Аллы Пугачевой обнародовал кадры с разминки, снятые их сыном Гарри. В качестве инвентаря Максим взял 24-килограммовую гирю. Галкин, облаченный в светло-голубой спортивный костюм, принялся показывать упражнение.

«Так, Гарри Максимович, мы показываем хорошую разминку перед любой тренировкой. Внимание — 24 кг, гиря! Естественно, это не рекомендуется делать без подготовки. Я повышал нагрузку с 8 кг в течение года», — сказал Галкин.

Максим взял гирю в одну руку, согнул ноги в коленях, затем выпрямил руку с гирей, подкинул и тут же подхватил инвентарь другой рукой. Комик повторил движение несколько раз.

Фанатам понравился урок физкультуры в исполнении артиста, также подписчики оценили его форму — тренировки не проходят зря. «Максим, безусловно, это здорово! Меня только отвлекали золотые браслеты!», «В прекрасной форме», «Класс! В здоровом теле — здоровый дух!», «Вы в шикарной форме», — написали фолловеры.