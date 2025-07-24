Непростое украшение: приметы и поверья, связанные с обручальным кольцом

Лето — период свадеб. А, как известно, самым важным атрибутом торжества является обручальное кольцо. Это не просто украшение, это символ любви, верности и неразрывной связи между двумя людьми. Неудивительно, что вокруг него сложилось множество примет и поверий, передающихся из поколения в поколение. Вот некоторые из самых распространенных.
Выбор кольца
-
Гладкое кольцо — к гладкой жизни — считается, что чем проще и глаже обручальное кольцо, тем более спокойной и гармоничной будет семейная жизнь. Лучше обойтись без резьбы, гравировки и драгоценных камней.
-
Кольцо должно быть новым — нельзя использовать украшение, которое уже кто-то носил, особенно если это были кольца разведенных или вдов.
-
Приобретать изделие следует вместе — чтобы выбор был обоюдным и осознанным. Считается плохой приметой, если кольцо покупает кто-то один из будущих супругов.
Свадебная церемония
-
Упавшее кольцо во время церемонии — если кольцо упало во время венчания или регистрации брака, это предвещает трудности в совместной жизни. Поднять кольцо должен свидетель или кто-то из близких родственников.
-
Надели кольцо не на тот палец — к изменам. Причем изменять будет тот, кто неправильно надел второй половинке украшение.
-
Нельзя надевать кольцо на перчатку — это может привести к разводу. Если же перчатки — часть свадебного наряда, то перед надеванием украшения лучше снять одну.
Ношение кольца
-
Нельзя давать мерить обручальное кольцо — никому, кроме супругов, нельзя примерять свадебный атрибут, иначе можно отдать свое счастье и навлечь беду на брак.
-
Нельзя снимать обручальное кольцо — считается, что постоянное ношение кольца укрепляет связь между супругами. Снимать его без необходимости — к разладу в отношениях.
-
Нельзя носить кольцо до свадьбы — если вы пока не определились со спутником жизни, но хочется примерить обручальное кольцо, то лучше этого не делать, т. к. рискуете остаться в одиночестве на всю жизнь. А если вы уже помолвлены, то тоже откажитесь от этой идеи, иначе церемония может не состояться.
Потеря или поломка обручального кольца
-
Потеря кольца — считается очень плохой приметой, предвещающей разлуку, ссоры и даже развод. Если кольцо потерялось, нужно быть особенно внимательным к отношениям и постараться укрепить связь с партнером.
-
Поломанное кольцо — также не сулит ничего хорошего. Это может быть предвестником проблем в браке, болезней или несчастий. Такое украшение лучше не носить, а отдать ювелиру на починку или переплавить.
-
Трещина на кольце — предупреждение о возможных проблемах в отношениях. Необходимо проанализировать ситуацию и постараться укрепить брак.
Другие приметы
-
Найти обручальное кольцо — ни в коем случае не подбирайте чужое кольцо, иначе быть несчастью.
-
Обручальное кольцо передается по наследству — если кольцо передалось вам от счастливых супругов, проживших долгую и счастливую жизнь, это считается хорошим знаком и может принести удачу в браке.
-
После развода нельзя надевать кольцо — также нельзя давать надевать его другим. Даже хранить дома его не стоит — лучше всего выбросить в водоем или отдать в церковь.
-
Вдовы могут продолжать носить свадебные украшения, но не на правой руке, а на левой. Однако передавать по наследству такое кольцо, дарить или давать примерить нельзя — есть риск передать свою судьбу другому.
