Непростое украшение: приметы и поверья, связанные с обручальным кольцом 1 654

Дата публикации: 24.07.2025
Непростое украшение: приметы и поверья, связанные с обручальным кольцом

Лето — период свадеб. А, как известно, самым важным атрибутом торжества является обручальное кольцо. Это не просто украшение, это символ любви, верности и неразрывной связи между двумя людьми. Неудивительно, что вокруг него сложилось множество примет и поверий, передающихся из поколения в поколение. Вот некоторые из самых распространенных.

Выбор кольца

  • Гладкое кольцо — к гладкой жизни — считается, что чем проще и глаже обручальное кольцо, тем более спокойной и гармоничной будет семейная жизнь. Лучше обойтись без резьбы, гравировки и драгоценных камней.

  • Кольцо должно быть новым — нельзя использовать украшение, которое уже кто-то носил, особенно если это были кольца разведенных или вдов.

  • Приобретать изделие следует вместе — чтобы выбор был обоюдным и осознанным. Считается плохой приметой, если кольцо покупает кто-то один из будущих супругов.

Свадебная церемония

  • Упавшее кольцо во время церемонии — если кольцо упало во время венчания или регистрации брака, это предвещает трудности в совместной жизни. Поднять кольцо должен свидетель или кто-то из близких родственников.

  • Надели кольцо не на тот палец — к изменам. Причем изменять будет тот, кто неправильно надел второй половинке украшение.

  • Нельзя надевать кольцо на перчатку — это может привести к разводу. Если же перчатки — часть свадебного наряда, то перед надеванием украшения лучше снять одну.

Ношение кольца

  • Нельзя давать мерить обручальное кольцо — никому, кроме супругов, нельзя примерять свадебный атрибут, иначе можно отдать свое счастье и навлечь беду на брак.

  • Нельзя снимать обручальное кольцо — считается, что постоянное ношение кольца укрепляет связь между супругами. Снимать его без необходимости — к разладу в отношениях.

  • Нельзя носить кольцо до свадьбы — если вы пока не определились со спутником жизни, но хочется примерить обручальное кольцо, то лучше этого не делать, т. к. рискуете остаться в одиночестве на всю жизнь. А если вы уже помолвлены, то тоже откажитесь от этой идеи, иначе церемония может не состояться.

Потеря или поломка обручального кольца

  • Потеря кольца — считается очень плохой приметой, предвещающей разлуку, ссоры и даже развод. Если кольцо потерялось, нужно быть особенно внимательным к отношениям и постараться укрепить связь с партнером.

  • Поломанное кольцо — также не сулит ничего хорошего. Это может быть предвестником проблем в браке, болезней или несчастий. Такое украшение лучше не носить, а отдать ювелиру на починку или переплавить.

  • Трещина на кольце — предупреждение о возможных проблемах в отношениях. Необходимо проанализировать ситуацию и постараться укрепить брак.

Другие приметы

  • Найти обручальное кольцо — ни в коем случае не подбирайте чужое кольцо, иначе быть несчастью.

  • Обручальное кольцо передается по наследству — если кольцо передалось вам от счастливых супругов, проживших долгую и счастливую жизнь, это считается хорошим знаком и может принести удачу в браке.

  • После развода нельзя надевать кольцо — также нельзя давать надевать его другим. Даже хранить дома его не стоит — лучше всего выбросить в водоем или отдать в церковь.

  • Вдовы могут продолжать носить свадебные украшения, но не на правой руке, а на левой. Однако передавать по наследству такое кольцо, дарить или давать примерить нельзя — есть риск передать свою судьбу другому.

  • К
    Кайзер
    24-го июля

    Увидеть на своём пальце кольцо - очень плохая примета ! Весьма вероятно что скоро, абсолютно напрасно потратите кучу нервов и к тому же попадёте на большие деньги.

