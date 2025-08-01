Baltijas balss logotype

Каким знакам Зодиака Луна принесет прогресс и деньги 1 2122

Люблю!
Дата публикации: 01.08.2025
BB.LV
Каким знакам Зодиака Луна принесет прогресс и деньги

Конец лета 2025 года будет успешен для всех знаков Зодиака. В августе можно открывать бизнес, покупать недвижимость и создавать семью. Фазы Луны будут благотворно влиять на все старты, связанные с прогрессом, саморазвитием и миром.

Август начнется и закончится растущей Луной. Это означает, что у знаков Зодиака есть зеленый свет на любые начинания. Особенно повезет Львам, Овнам и Водолеям.

А вот на Полнолуние удачу за хвост поймают Козероги и Девы. Активную фазу ниспадающей Луны используйте для того, чтобы попрощаться с прошлым и поставить точку там, где должно начаться настоящее счастье.

Фазы Луны августа 2025

1 — 8 августа: растущая Луна

9 августа — Осетровое Полнолуние

10 — 22 августа: нисходящая Луна

23 августа — новая Луна

24 — 31 августа: растущая Луна

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#гороскоп
6
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    1-го августа

    3-е тысячелетие, 21-й век. Расцвет предсказателей, экстрасенсов, астрологов и прочих шарлатанов. Кто бы мог такое предположить!

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
Почему женщина может внезапно разорвать отношения: 7 сигналов, которые мужчина игнорирует
Почему женщина может внезапно разорвать отношения: 7 сигналов, которые мужчина игнорирует
Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы
Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы 364
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать 312
Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему
Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему 266
Как выбрать детскую коляску: основные критерии
Как выбрать детскую коляску: основные критерии 198

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 6
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 33
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 39
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 49
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 6
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео