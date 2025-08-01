Каким знакам Зодиака Луна принесет прогресс и деньги

Конец лета 2025 года будет успешен для всех знаков Зодиака. В августе можно открывать бизнес, покупать недвижимость и создавать семью. Фазы Луны будут благотворно влиять на все старты, связанные с прогрессом, саморазвитием и миром.

Август начнется и закончится растущей Луной. Это означает, что у знаков Зодиака есть зеленый свет на любые начинания. Особенно повезет Львам, Овнам и Водолеям.

А вот на Полнолуние удачу за хвост поймают Козероги и Девы. Активную фазу ниспадающей Луны используйте для того, чтобы попрощаться с прошлым и поставить точку там, где должно начаться настоящее счастье.

Фазы Луны августа 2025

1 — 8 августа: растущая Луна

9 августа — Осетровое Полнолуние

10 — 22 августа: нисходящая Луна

23 августа — новая Луна

24 — 31 августа: растущая Луна

Источник: news.hochu