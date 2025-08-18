Baltijas balss logotype
Что заставляет кошек проявлять агрессию: мнение зоопсихолога

Люблю!
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Что заставляет кошек проявлять агрессию: мнение зоопсихолога

Считается, что люди приручили кошек около десяти тысяч лет назад. И хотя сейчас наши питомцы живут в комфортных условиях, окружённые заботой и не нуждающиеся в охоте, их поведение по-прежнему определяется инстинктами и генами их диких предков. Зоопсихолог рассказывает о важных «звоночках» в поведении кошки.

Эксперт: Лана Петренко, зоопсихолог

Иногда владельцы сталкиваются с определёнными проблемами. Например, кошка или кот могут начать нападать на одного из членов семьи, а иногда и на всех. Однако чаще всего страдают дети, потому что они не понимают, где проходит граница животного, и могут случайно его побеспокоить. В таких случаях животное может начать атаковать.

Причём животное сначала делает предупредительные сигналы: замерло и не двигается — значит, она терпит из последнего, просто отойдите и не трогайте.

Причины агрессии могут быть разными. Часто это происходит из-за того, что кошка или кот чувствуют себя в опасности. Они могут быть напуганы или испытывать стресс. В таких случаях необходимо создать для животного спокойную и безопасную обстановку. Также можно использовать специальные игрушки или лакомства, чтобы помочь кошке или коту расслабиться и снять стресс.

Также агрессия может быть связана с территориальным поведением. Кошка или кот могут защищать свою территорию от других животных или людей.

Иногда кошки могут проявлять агрессию, если они испытывают боль или дискомфорт. В таких случаях необходимо обратиться к ветеринару, чтобы выяснить причину проблемы и найти решение.

«Возможно, вы потрогали именно то место, которое болит, несколько раз, а кошка пыталась там просигнализировать, что ей не нравится, замиранием, мы это проигнорировали — и случилось нападение. Поэтому проанализировать какой-то порядок действий в течение обстоятельств, после чего нападает кошка», — рекомендует специалист.

Что касается отказа ходить в лоток, то это может быть связано с тем, что кошка или кот не чувствуют себя комфортно в этом месте. Возможно, им не нравится запах или текстура поверхности. В таких случаях необходимо создать для животного более комфортные условия.

Если кошка, приученная к лотку, начинает демонстративно ходить в другие места, это может быть признаком болезни. В таком случае нужно обратиться к ветеринару.

А вот резкие передвижения кошки по квартире могут быть связаны с инстинктами или переизбытком энергии. Это явление называется зумес и часто происходит ночью. Если зумес сопровождается агрессией, это повод обратиться к ветеринару или зооспециалисту. Если же «тыгыдык» длится недолго, это нормально, подчеркнула Лана Петренко.

Источник: woman

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Пузырёк валерьянки и я договорюсь с любым кошаком! 🤓

Видео