Улучшение вкуса кофе с помощью различных добавок стало привычной практикой. Врач-физиолог Ирина Лялина поделилась, какие фрукты и специи не только разнообразят напиток, но и окажут положительное влияние на здоровье.

Одним из популярных дополнений к кофе в последнее время стал лимон, отмечает Ирина Лялина. Такой напиток особенно полезен для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями и гипотонией. При низком кровяном давлении люди чаще испытывают недомогание, в то время как гипертоники могут не замечать повышения давления.

«Лимонный сок богат аскорбиновой кислотой, которая известна своей способностью улучшать эластичность стенок сосудов и их тонус. Многие, кто часто страдает от мигреней, связанных с низким давлением, отмечают улучшение самочувствия после чашки натурального кофе с лимоном», — говорит Ирина Лялина.

Также к кофе можно добавлять кардамон. Его компоненты помогают предотвратить спазмы кишечника и сгущение крови, а также способствуют улучшению обмена веществ и пищеварения.

С кофе хорошо сочетаются гвоздика, обладающая легким обезболивающим эффектом, имбирь и корица. В этих двух последних содержится много антиоксидантов, которые улучшают работу мозга и уменьшают воспалительные процессы. Кроме того, Ирина Лялина рекомендует добавлять в кофе куркуму или ваниль.

Врач советует после каждой порции напитка выпивать стакан воды. Это поможет предотвратить частичное обезвоживание, которое неизбежно возникает при употреблении кофе.