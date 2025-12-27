Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза кофе с лимоном: мнение специалиста 0 447

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польза кофе с лимоном: мнение специалиста

Улучшение вкуса кофе с помощью различных добавок стало привычной практикой. Врач-физиолог Ирина Лялина поделилась, какие фрукты и специи не только разнообразят напиток, но и окажут положительное влияние на здоровье.

 

Одним из популярных дополнений к кофе в последнее время стал лимон, отмечает Ирина Лялина. Такой напиток особенно полезен для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями и гипотонией. При низком кровяном давлении люди чаще испытывают недомогание, в то время как гипертоники могут не замечать повышения давления.

«Лимонный сок богат аскорбиновой кислотой, которая известна своей способностью улучшать эластичность стенок сосудов и их тонус. Многие, кто часто страдает от мигреней, связанных с низким давлением, отмечают улучшение самочувствия после чашки натурального кофе с лимоном», — говорит Ирина Лялина.

Также к кофе можно добавлять кардамон. Его компоненты помогают предотвратить спазмы кишечника и сгущение крови, а также способствуют улучшению обмена веществ и пищеварения.

С кофе хорошо сочетаются гвоздика, обладающая легким обезболивающим эффектом, имбирь и корица. В этих двух последних содержится много антиоксидантов, которые улучшают работу мозга и уменьшают воспалительные процессы. Кроме того, Ирина Лялина рекомендует добавлять в кофе куркуму или ваниль.

Врач советует после каждой порции напитка выпивать стакан воды. Это поможет предотвратить частичное обезвоживание, которое неизбежно возникает при употреблении кофе.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео