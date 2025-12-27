Как изменится жизнь бездомных, если им выплачивать по 750 долларов ежемесячно? Противники этой идеи утверждают, что такие средства будут потрачены на алкоголь и наркотики. Однако новое исследование демонстрирует иное.

В 2022 году группа ученых из Университета Южной Калифорнии, совместно с некоммерческой организацией Miracle Messages из Сан-Франциско, решила исследовать влияние базового дохода и социальной поддержки на жизнь бездомных в США на протяжении года.

Исследователи выбрали около 100 случайных бездомных в округе Лос-Анджелес и некоторых районах Сан-Франциско и начали выплачивать им по 750 долларов в месяц без каких-либо условий.

Каковы результаты?

Выяснилось, что бездомные участники тратили основную часть получаемых средств на питание (36,6% от общего бюджета). Далее следовали расходы на жилье (почти 20%), транспорт (12,7%) и одежду (6,2%). Остальные 13,6% бюджета были направлены на другие не классифицированные расходы.

По словам исследователей, лишь 2% ежемесячных выплат уходило на наркотики, алкоголь и сигареты, причем значительная часть этой суммы была потрачена именно на сигареты.

Однако главные выводы эксперимента заключаются в том, что бездомные, получающие выплаты, смогли улучшить свою жизнь и избавиться от бездомности. Исследователи отметили, что спустя полгода после начала выплат количество участников, сообщавших об отсутствии жилья, сократилось в два с половиной раза.

Это не первое исследование, подтверждающее, что предоставление базового дохода людям с низким или отсутствующим доходом может привести к положительным изменениям. Пилотная программа в Денвере (США), в рамках которой около 800 бездомных получали ежемесячные выплаты от 50 до 1000 долларов, показала, что многие участники смогли погасить долги, найти жилье и устроиться на работу.

Другое исследование, проведенное в Стоктоне, штат Калифорния, предоставляло некоторым жителям по 500 долларов в месяц в течение двух лет (многие из них были малообеспеченными). Через год уровень безработицы среди этих людей снизился, в то время как в контрольной группе он возрос. Более того, участники, получавшие базовый доход, стали более здоровыми как физически, так и психически.