Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование: бездомным выплачивали 750 долларов в месяц — что из этого вышло 0 835

Дом и сад
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: бездомным выплачивали 750 долларов в месяц — что из этого вышло

Как изменится жизнь бездомных, если им выплачивать по 750 долларов ежемесячно? Противники этой идеи утверждают, что такие средства будут потрачены на алкоголь и наркотики. Однако новое исследование демонстрирует иное.

 

В 2022 году группа ученых из Университета Южной Калифорнии, совместно с некоммерческой организацией Miracle Messages из Сан-Франциско, решила исследовать влияние базового дохода и социальной поддержки на жизнь бездомных в США на протяжении года.

Исследователи выбрали около 100 случайных бездомных в округе Лос-Анджелес и некоторых районах Сан-Франциско и начали выплачивать им по 750 долларов в месяц без каких-либо условий.

Каковы результаты?

Выяснилось, что бездомные участники тратили основную часть получаемых средств на питание (36,6% от общего бюджета). Далее следовали расходы на жилье (почти 20%), транспорт (12,7%) и одежду (6,2%). Остальные 13,6% бюджета были направлены на другие не классифицированные расходы.

По словам исследователей, лишь 2% ежемесячных выплат уходило на наркотики, алкоголь и сигареты, причем значительная часть этой суммы была потрачена именно на сигареты.

Однако главные выводы эксперимента заключаются в том, что бездомные, получающие выплаты, смогли улучшить свою жизнь и избавиться от бездомности. Исследователи отметили, что спустя полгода после начала выплат количество участников, сообщавших об отсутствии жилья, сократилось в два с половиной раза.

Это не первое исследование, подтверждающее, что предоставление базового дохода людям с низким или отсутствующим доходом может привести к положительным изменениям. Пилотная программа в Денвере (США), в рамках которой около 800 бездомных получали ежемесячные выплаты от 50 до 1000 долларов, показала, что многие участники смогли погасить долги, найти жилье и устроиться на работу.

Другое исследование, проведенное в Стоктоне, штат Калифорния, предоставляло некоторым жителям по 500 долларов в месяц в течение двух лет (многие из них были малообеспеченными). Через год уровень безработицы среди этих людей снизился, в то время как в контрольной группе он возрос. Более того, участники, получавшие базовый доход, стали более здоровыми как физически, так и психически.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Диетолог раскрыла методики замедления старения
Изображение к статье: Как уговорить супруга провести Новый год дома, а не в гостях?
Изображение к статье: Без стресса и сквозняков: эксперт выделил 5 ошибок при установке новогодней елки
Изображение к статье: Как восстановить голос: советы врача

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео