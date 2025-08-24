Baltijas balss logotype
«Я ничего не стою»: как женщинам перестать занижать свою значимость рядом с мужчиной

Люблю!
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
«Я ничего не стою»: как женщинам перестать занижать свою значимость рядом с мужчиной

Чувствуешь, что отдаёшь больше, чем получаешь? Узнай, как перестать попадать в подобные ситуации и укрепить свою ценность в отношениях.

Эксперт: Мила Левчук, много лет учит женщин выходить из позиции несчастной жертвы и показывает дорогу к женскому счастью.

Женщина-жертва — это пустое место для мужчины. С самого первого свидания она одержима стремлением показать, какая она удобная, выгодная и низкокалорийная. Ей очень хочется, чтобы мужчина после долгих мытарств среди стерв и коз вдруг припал к ее теплой груди и ощутил вселенскую безмятежность: наконец-то нормальная!

Итак, вот 3 шага, которые нужны, чтобы обесценить себя в глазах мужчины.

Шаг первый

Ей до бледности страшно показаться меркантильной, и ее присказка «нет-нет, ты что, не надо!» на любую демонстрацию щедрости и героизма — от подарков до попыток уступить место в транспорте — должны явно показать ухажеру, как ему повезло с уникально бескорыстной принцессой.

Мужчина, который недавно еще (возможно) горел огнем: «Я для тебя все! И звезду с неба!» — потух: «А-а-а, тебе не надо? Ну ок».

Шаг второй

«Я все для тебя сделаю сама, не отвлекайся, это массаж плечевой зоны!» Женщина-жертва начинает страстно заботиться о нем. От милых пирожков на работу до положения приходящей горничной в его доме с сексуальными бонусами. Она считает: он оценит и вскоре ответит мне тем же.

Мужчина думает: «Она так много для меня делает, а я даже не просил! Надо же! А я чертовски хорош, получается. Я достоин настоящего поклонения». «Эй, углы под столом помой как следует, в прошлый раз пыль осталась».

Шаг третий

Она ведет себя «мудро», ведь с детства ей твердили: «Молчи, терпи, а то бросит». Поэтому она сглатывает с первого свидания все его косяки. Опоздал? Ничего страшного. Забыл про день рождения? Бывает, любовь важнее. Оскорбил мою маму? Надо постараться, чтобы они не встречались. Дал мне в ухо? Сама виновата, довела!

Мужчина сначала даже не подозревает, что делает что-то не так, ему же никто не сказал, что нельзя опаздывать, щупать за попу одногруппниц или называть свою девушку овцой. А потом стало даже интересно: неужели можно вообще все? И он проверяет, как далеко можно зайти. Семейная жизнь становится похожа на пыточную.

Вот так всего за три шага очень хорошая девочка превращается в очень несчастного человека, который верит, что вот-вот он заметит и оценит все ее жертвы, но нет.

10 признаков, чтобы распознать в себе «женщину ноль»

  • Нолик полон комплексов, страхов, самооценка на нуле. Иногда даже ненавидит себя!

  • Она многое терпит: недостойное поведение, оскорбления, даже побои, за что минус голову отжует, нолик сглотнет и поплачет.

  • Считает, что ничего в своей жизни не может сделать, все зависит от судьбы, мужчины или мамы… в общем, от кого-то еще.

  • Стесняется принимать помощь, но всегда бросается помогать первой и вплоть до самопожертвования.

  • Экономит на себе, никогда ничего не просит, потому что не достойна. Все мужу, все детям. А мне ничего не надо, у меня все есть!

  • Часто жалуется и ноет, она очень несчастная!

  • Бесконечно зависима от мужчины, если не финансово, то эмоционально. От его внимания, от его настроения, с ней ли он?

  • Цепляется, навязывается, стелется, лишь бы не остаться одной! Посвящает всю себя ему, делает все!

  • Без мужчины ее жизнь пуста, способна на жертвенную, безответную, страдающую любовь.

  • Критикует себя и верит любой гадости, что о ней скажут. Хочет всем нравиться и всем угодить.

Как стать «женщиной плюс»

Часто у нас есть привычки, воспитанные мамами и жизненными обстоятельствами: раздражаться, рявкать, впрягаться. На автомате это вылезет само. Или терпеть, молчать, стыдиться, бояться. И в каждой новой ситуации сознание едет по рельсам обратно в жертвенность и избегание.

Девушка плюс — это новая привычка! И начинается она с любви к себе — к той, кого любят, не издеваются. А ведь согласитесь, жизнь рабочей лошади или девочки для битья — это издевательство! Поэтому начните с того, чтобы каждый день делать шаг к лучшей версии себя. Для кого-то это надеть платье, распрямить спину, накрасить глаза. Для кого-то — способность говорить «нет», когда пытаются запрячь. Для кого-то — новая прическа и смена гардероба.

Поймите для себя, что нужно сделать, чтобы понравиться себе чуть больше. Сразу скажу, с внешности начать проще всего! Вот и начните. Делать прическу, наряжать себя, ухаживать за собой. Не жалеть на это времени и денег! Постепенно. Сегодня купила себе бижутерию, завтра сделала маникюр в салоне, послезавтра купила туфли из натуральной замши.

Хватит быть мышками, хватит цокать копытами и носить седло! Выходите из дома, понравившись себе в зеркале, и уже сегодня что-то в жизни начнет неуловимо меняться!

#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 24-го августа

    вы лучше обьясните этим девушкам что без короны на голове проще будет найти нормального мужчину

    4
    1

