Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выявили животных с выдающейся памятью 0 103

В мире животных
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выявили животных с выдающейся памятью

Бонобо и шимпанзе обладают самой долговременной памятью среди животных, согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета. Эти приматы способны помнить сородичей, с которыми общались в прошлом, даже спустя десятилетия разлуки.

 

«Полученные данные свидетельствуют о наличии самой продолжительной долговременной памяти, когда-либо зарегистрированной у животных. Это одно из первых исследований, которое продемонстрировало, что воспоминания обезьян формируются под воздействием их социальных связей», – приводит The Guardian слова исследователя Лоры Льюис.

В рамках эксперимента 26 особям бонобо и шимпанзе показывали фотографии сородичей. Животным одновременно демонстрировались два изображения: одно с незнакомцем, а другое – с бывшим товарищем по группе, который либо уже скончался, либо был перемещен не менее девяти месяцев назад. Ученые фиксировали направление взгляда и реакцию обезьян.

Результаты показали, что в среднем животные дольше смотрели на изображения знакомых особей, особенно выделяя тех, с кем у них ранее были хорошие отношения. Наиболее впечатляющий результат был зафиксирован у бонобо по имени Луиза, которая узнала свою сестру и племянника спустя 26 лет после разлуки.

Исследователи отметили, что необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, почему данный тип долговременной памяти оказался поддержан естественным отбором. Однако они предполагают, что одной из причин может быть то, что самки обычно покидают родные группы после достижения репродуктивного возраста, чтобы избежать инбридинга. Способность долго хранить в памяти образы сородичей может быть полезной в условиях таких социальных отношений.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео