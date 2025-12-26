Бонобо и шимпанзе обладают самой долговременной памятью среди животных, согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета. Эти приматы способны помнить сородичей, с которыми общались в прошлом, даже спустя десятилетия разлуки.

«Полученные данные свидетельствуют о наличии самой продолжительной долговременной памяти, когда-либо зарегистрированной у животных. Это одно из первых исследований, которое продемонстрировало, что воспоминания обезьян формируются под воздействием их социальных связей», – приводит The Guardian слова исследователя Лоры Льюис.

В рамках эксперимента 26 особям бонобо и шимпанзе показывали фотографии сородичей. Животным одновременно демонстрировались два изображения: одно с незнакомцем, а другое – с бывшим товарищем по группе, который либо уже скончался, либо был перемещен не менее девяти месяцев назад. Ученые фиксировали направление взгляда и реакцию обезьян.

Результаты показали, что в среднем животные дольше смотрели на изображения знакомых особей, особенно выделяя тех, с кем у них ранее были хорошие отношения. Наиболее впечатляющий результат был зафиксирован у бонобо по имени Луиза, которая узнала свою сестру и племянника спустя 26 лет после разлуки.

Исследователи отметили, что необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, почему данный тип долговременной памяти оказался поддержан естественным отбором. Однако они предполагают, что одной из причин может быть то, что самки обычно покидают родные группы после достижения репродуктивного возраста, чтобы избежать инбридинга. Способность долго хранить в памяти образы сородичей может быть полезной в условиях таких социальных отношений.