В современном ветеринарии многие препараты для животных доступны в жидком виде или в форме эмульсий. Однако бывают ситуации, когда необходимо дать питомцу таблетку, например, при заболеваниях печени или других внутренних органов. Кроме того, раз в год, перед вакцинацией, даже здоровым кошкам и собакам требуется принимать глистогонные средства в виде таблеток. Существует несколько методов, которые помогут сделать этот процесс менее стрессовым для вашего любимца.

Скрыть в лакомстве

Этот способ не требует от владельца значительных усилий, но не гарантирует, что собака или кошка проглотит таблетку. Животные часто проявляют сообразительность и могут распознать спрятанный в еде предмет по запаху или на ощупь. Если этот метод не сработал, стоит рассмотреть другие варианты.

Применить интродьюсер

Этот инструмент, известный также как таблеткодаватель, представляет собой большой пластиковый шприц, в который помещается таблетка перед поршнем. Затем наконечник устройства нужно разместить на корне языка животного, надавить на поршень и протолкнуть таблетку.

Чтобы использовать интродьюсер, владельцу необходимо правильно открыть пасть питомца. Для этого следует вставить палец в угол рта, где находится беззубый край нижней челюсти, и слегка надавить. Когда животное откроет рот, можно вставлять таблеткодаватель. Действовать нужно быстро, иначе питомец может вырваться и убежать. Также стоит учитывать, что в следующий раз собака или кошка могут попытаться скрыться при виде этого инструмента, чтобы избежать неприятной процедуры.

Быстро и эффективно

При визите к ветеринару владельцы могут заметить, что специалист дает таблетку именно так. Сначала необходимо открыть рот животного, как и в случае с таблеткодавателем. При этом голову питомца следует немного приподнять и наклонить назад — это облегчит процесс глотания. Затем таблетку нужно положить на корень языка и осторожно продвинуть пальцем ближе к горлу. После этого следует закрыть пасть, обхватив челюсть рукой, но не зажимая ноздри, чтобы питомец мог дышать. В это время другой рукой можно поглаживать его горло, что поможет облегчить глотание.

В качестве альтернативы таблетку можно предварительно измельчить в порошок и всыпать в открытую пасть животного. В этом случае сразу после процедуры питомца следует обильно напоить, чтобы смягчить неприятный вкус лекарства.