Анатомические особенности языка кошек: зачем им нужен шершавый язык? 0 155

В мире животных
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анатомические особенности языка кошек: зачем им нужен шершавый язык?

Язык кошек имеет ороговевшую поверхность и ощущается как шершавый, напоминающий наждачную бумагу. Но для чего нашим пушистым друзьям необходимо такое «орудие»?

 

Язык кошек обладает множеством функций. Он не только помогает в поедании пищи и «умывании», но и служит для очистки добычи от перьев и волос.

Если вам когда-либо приходилось испытывать на себе кошачий лиз, вы наверняка знаете, как это может быть неприятно. Дело в том, что язык этих животных покрыт мелкими сосочками из ороговевшего эпителия. На самом деле, эти сосочки выполняют разнообразные функции. Благодаря шершавой поверхности языка, кошки могут эффективно есть и ухаживать за собой.

Первая и, возможно, самая важная функция чешуек на языке кошки — это помощь в приеме пищи. Когда животное пьет, оно использует язык, чтобы захватить жидкость. Вода, попадая на язык, не скатывается обратно в миску благодаря чешуйкам: они удерживают жидкость, пока кошка не проглотит ее.

Вторая важная функция — это автогруминг (вылизывание себя). Проходя по шерсти, чешуйки языка захватывают волосы и удаляют их. Это позволяет животному избавиться от выпавших волос, грязи или просто аккуратно причесать свою шерсть. Кроме того, такая процедура помогает устранить неприятные запахи, удаляя волосы и впитавшиеся в них вещества.

Также считается, что с помощью чешуек на языке кошка может отделять волосяной покров своей добычи, чтобы добраться до мяса. Основная пища этих животных — птицы и мелкие грызуны — имеет шерсть, через которую сложно добраться до мяса, а когтями это сделать затруднительно. Поэтому, если покров слишком плотный, кошки сначала счищают его языком, а затем приступают к поеданию. Чаще всего это наблюдается у диких кошек, у которых сосочки на языке более крупные. Исследования показывают, что особая структура этих чешуек позволяет собирать как волосы, так и части мяса при облизывании.

