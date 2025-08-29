Кардиолог назвала симптомы «тихого» инфаркта: кто в зоне риска?

Мы привыкли представлять инфаркт миокарда как внезапную, острую боль в груди, буквально сжимающую сердце. Но что, если эта картина не соответствует действительности?

Существует ли инфаркт без боли, подкрадывающийся незаметно и оставляющий за собой разрушительные последствия? Многие пациенты сталкиваются с этим коварным вариантом заболевания, не подозревая о серьезности ситуации до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Разбираемся, действительно ли возможен бессимптомный инфаркт, какие факторы повышают риск его развития и какие симптомы, хоть и не такие очевидные, могут указывать на его начало.

Валентина Байдина, ведущий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, развеяла мифы и помогла разобраться, как распознать скрытый инфаркт и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Не всегда бывает как по учебнику

Боль за грудиной, в области сердца, считается наиболее классическим симптомом инфаркта миокарда. Однако далеко не все знают, что сердечный приступ может протекать практически безболезненно. Чем опасен «немой» инфаркт и кто в зоне риска? Вас удивит, насколько часто проблема бывает у довольно молодых людей.

«Тихий» инфаркт: что это такое

Инфаркт миокарда — это острое нарушение кровотока в коронарных артериях, которые отвечают за снабжение сердца кислородом и питательными веществами. Недостаток кровоснабжения приводит к некрозу или отмиранию части тканей сердечной мышцы. Это жизнеугрожающее состояние, которое требует неотложной медицинской помощи. Именно поэтому так важно знать основные проявления сердечного приступа.

Пожалуй, самый известный симптом инфаркта — резкая боль в левой половине грудной клетки или за грудиной. Ощущение может сопровождаться жжением или давлением (как если бы грудь сдавливала бетонная плита). Вот только вопреки расхожему мнению проявляется она далеко не всегда. Боль при сердечном приступе может отсутствовать вовсе или быть невыраженной. В этом случае инфаркт иногда называют «тихим» или «немым». Причем встречается он гораздо чаще, чем кажется.

По разным данным, от 25% до 45% сердечных приступов протекают безболезненно или с атипичными проявлениями. Это может серьезно затруднять диагностику, ведь к врачу такие пациенты попадают уже после развития осложнений.

Кто в зоне риска

«Тихий» инфаркт чаще всего встречается среди пациентов с сахарным диабетом. Высокий уровень сахара в крови способен приводить к повреждению нервных окончаний, в том числе отвечающих за проведение болевых сигналов от сердца. Симптоматика инфаркта в этом случае рискует оказаться сильно смазанной: пациент не ощущает боли, а прочие симптомы может списывать на другие проблемы. Например, на усталость, простуду или даже отравление, если приступ сопровождается изжогой и тошнотой.

В группу риска также входят пожилые люди. В их случае отсутствие выраженной боли также может быть связано с поражением нервных волокон или хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего — сердечной недостаточностью.

Наконец, симптомы приступа могут быть менее выраженными при повторном инфаркте. Чувствительность нервных окончаний у таких пациентов также часто оказывается снижена, поэтому болевые ощущения при новом сердечном приступе могут отсутствовать или быть незначительными.

Как распознать опасность

Главное коварство «немого» инфаркта заключается в невозможности своевременно начать лечение. Если человек ориентируется исключительно на отсутствие боли, а другие возможные проявления приступа игнорирует, то за медицинской помощью он, скорее всего, обратится с опозданием. Например, у тех же пациентов с сахарным диабетом инфаркт мы нередко обнаруживаем уже постфактум — во время проведения эхокардиографии или электрокардиографии, когда они попадают к врачу с признаками сердечной недостаточности.

Оценить другие симптомы

Поэтому важно смотреть не только на наличие или отсутствие боли, но и оценивать другие симптомы. Один из наиболее ярких — это резкая слабость, которая возникает внезапно и не проходит даже после отдыха. Указывать на «немой» инфаркт могут и различные вегетативные проявления: бледность кожных покровов, холодный пот, приступы сильной тревоги, беспричинного страха или паники.

Со стороны органов дыхания возможны ощущение нехватки воздуха и одышка, а со стороны желудочно-кишечного тракта — боль в животе, жжение в области эпигастрия, приступы рвоты. Все эти симптомы даже при отсутствии боли в груди должны стать поводом незамедлительно вызвать скорую.

Важно помнить, что «тихий» инфаркт ничуть не менее опасен, чем классический. И чем раньше пациенту удастся получить медицинскую помощь, тем ниже будет вероятность развития осложнений и летального исхода.