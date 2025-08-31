Baltijas balss logotype
Как часто нужно мыть голову, чтобы сохранить волосы и кожу здоровыми 0 400

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
1001sovet
Как часто нужно мыть голову, чтобы сохранить волосы и кожу здоровыми

Эксперты объяснили, сколько раз в неделю нужно мыть голову, чтобы сохранить волосы и кожу здоровыми.

Многие привыкли мыть голову каждый день, особенно летом, когда волосы пачкаются быстрее. Но частое мытье может оказаться не полезным, а вредным. Эксперты рассказали, как часто нужно мыть голову, и как определить, какая частота подходит именно вам.

Как часто можно мыть голову

Не важно, какие у вас волосы - кудрявые, прямые, короткие, тонкие или густые - существует режим ухода, который подходит для любого типа волос, а вот как раз частота мытья играет в нем ключевую роль. Голливудская стилист-парикмахер, трижды номинированная на премию "Эмми", Шерил Маркс (Cheryl Marks) на вопрос "Как часто мыть голову?" отвечает, что частота мытья зависит от типа и структуры волос, а также образа жизни человека, пишет британский таблоид Express.co.uk.

К примеру, кожа головы может быть от природы жирной, либо человек регулярно занимается спортом, что приводит к усиленному потоотделению и требует более частого мытья волос. Все зависит от каждого человека индивидуально, и нет универсального ответа.

"Обычно я рекомендую мыть волосы через день, чтобы на коже головы накапливались естественные масла, которые очень полезны для здоровья кожи головы", - отмечает Шерил Маркс.

То, как часто надо мыть голову, зависит и от структуры волос:

  • тем, у кого волосы прямые, нужно мыть голову каждые 2-3 дня;

  • тем, у кого вьющиеся, жесткие или кудрявые волосы - они, как правило, более сухие и пористые - следует мыть голову каждые 4-7 дней.

Один из основных факторов, который может влиять на частоту мытья головы, - это возраст. "С возрастом структура волос меняется - они могут стать более сухими, поэтому их не рекомендуется мыть каждый день", - советует стилист.

Также Шерил Маркс подчеркивает, как важно использовать качественные средства по уходу - она рекомендует брать восстанавливающий шампунь и кондиционер с аргановым маслом.

Доктор медицины, сертифицированный дерматолог и косметический хирург в Art of Skin MD Мелани Палм (Melanie Palm) добавляет, что дело не только в продуктах, которые вы используете, но и в том, как вы моете голову. По словам эксперта, если вы моете голову каждый день или через день, то следует избегать так называемого "двойного мытья" - дважды за один прием душа. Это может лишить кожу головы необходимых масел, а также вызывать сухость, перхоть или шелушение у людей с чувствительной кожей. Но такое "двойное мытье" можно рекомендовать тем, у кого вьющиеся и жесткие волосы, ведь их моют не так часто.

Касательно того, можно ли мыть голову холодной водой, то от себя добавим, что делать этого не рекомендуется - холодная вода может вызывать спазм сосудов. Это в свою очередь плохо отражается на питании корней и делает сами волосы ломкими и тусклыми. Оптимальная температура воды для мытья головы - чуть более теплая, чем температура вашего тела.

#красота #волосы
Оставить комментарий

