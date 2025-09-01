Гипертоникам приготовиться: обезболивающие препараты приводят к повышению давления

Имеет значение даже форма лекарства. Так, шипучие таблетки от боли оказались самыми вредными для гипертоников.

Терпеть боль или выпить обезболивающее? Для гипертоников это особая проблема. Дело в том, что острая боль вызывает стрессовую реакцию, которая высвобождает адреналин, повышает частоту сердечных сокращений, а вместе с этим и артериальное давление.

И если при острой боли высокие цифры АД — это кратковременный эффект, то хроническая боль (та, что продолжается более 3-6 месяцев) нередко приводит к стойкому повышению давления.

По данным исследований, хроническая боль затрагивает 25–35% взрослых людей во всем мире, и с возрастом эти показатели все выше. С другой стороны, растет и количество гипертоников. И опять же среди пожилых людей это особенно распространенная болезнь.

«Гипертония и боль часто сосуществуют в клинической практике. При этом боль и анальгетики могут потенциально влиять на развитие артериальной гипертонии», — говорят ученые врачи из Флорентийского университета.

Исследователи проанализировали, как различные обезболивающие лекарства способны изменить цифры АД. Вот что они выяснили.

Парацетамол

Парацетамол снижает выработку простагландинов, за счет чего и проявляется обезболивающий эффект. Дело в том, что простагландины — это соединения, которые скапливаются в местах повреждения тканей или инфекции. Они вызывают воспаление и повышают чувствительность нервных клеток к боли.

Кроме того, простагландины вызывают расширение сосудов, снижая артериальное давление. Поэтому, подавляя их выработку с помощью обезболивающих лекарств, мы добиваемся ровно противоположного эффекта: сосуды сужаются, а давление повышается.

Но важна и форма препарата. Так, быстрорастворимые таблетки влияют на давление сильнее, чем обычные.

«Шипучие препараты содержат значительное количество бикарбоната натрия — соли, которая может стать причиной изменения АД», — говорится в исследовании. — Было доказано, что переход от шипучих препаратов к таблеткам без натрия вызывает клинически значимое снижение АД у пожилых пациентов с гипертонией. Систолическое снизилось в среднем на 13 мм рт. ст., диастолическое — на 2,5 мм рт. ст.».

В то же время внутривенное введение парацетамола у здоровых добровольцев показало противоположный эффект: среднее давление временно снизилось на 1,85 мм рт. ст.

«Влияние парацетамола на артериальное давление по-прежнему вызывает споры. Следует изучить влияние парацетамола на показатели АД вне больниц, а также его потенциальное взаимодействие с препаратами, понижающими давление», — приходят к выводу ученые.

Ибупрофен и другие НПВП

Ибупрофен, аспирин, кетопрофен, диклофенак и пироксикам — наиболее известные НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Однако это далеко не полный список.

НПВП, как и парацетамол, работают за счет подавления простагландинов. А значит, могут повысить давление.

«Метаанализ, включавший 1324 пациента, показал повышение среднего артериального давления на 3,3 мм рт. ст. из-за использования НПВП. При этом сильнее отразились на показателях препараты с напроксеном и индометацином (давление поднялось в среднем на 3,7 и 3,6 мм рт. ст.). В то же время пироксикам, аспирин и ибупрофен имели незначительный эффект», — приходят к выводу ученые.

В другом исследовании у пациентов-гипертоников, принимавших лекарства с пироксикамом, давление в среднем повысилось на 5 мм рт. ст. А меньше всего повлиял на цифры аспирин. Но учтите, что это лекарство имеет внушительный список побочных эффектов. Подробнее об этом «Доктор Питер» писал ЗДЕСЬ.

Кроме того, обезболивающие препараты замедляют выведение натрия из организма, что приводит к отекам и более высоким цифрам АД. Но что еще очень важно, лекарства от боли способны снизить эффективность препаратов для снижения давления.

«Больше всего страдают от совместного приема НПВ ингибиторы АФП (подавляют ангиотензинпревращающий фермент), мочегонные средства и блокаторы рецепторов ангиотензина», — подчеркивают исследователи.

Авторы приходят к выводу: начиная принимать обезболивающие лекарства, обязательно отслеживайте изменения в давлении. Особенно это касается пожилых людей и пациентов с гипертонией. Кроме того, при повышенном давлении обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу выбора анальгетиков.