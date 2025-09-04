Baltijas balss logotype
Гастроэнтеролог раскрыла полезные блюда, которые ест на завтрак, обед и ужин

Дата публикации: 04.09.2025
1001sovet
Гастроэнтеролог раскрыла полезные блюда, которые ест на завтрак, обед и ужин

Гастроэнтеролог поделилась своим идеальным ежедневным рационом, рассказав, какие блюда на завтрак, обед и ужин считает самыми полезными. По его словам, правильный выбор продуктов на каждый прием пищи помогает поддерживать энергию и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Легкий завтрак

По словам гастроэнтеролога и доктора медицинских наук Рабия де Латур, начинать день стоит с легкого завтрака.

"Я просыпаюсь и выпиваю стакан воды, а затем съедаю протеиновый пунш: два яичных белка", - говорит она.

Употребление воды в начале дня может помочь поддерживать водный баланс. Съедание целых яиц может быть даже более сытным и питательным, чем белки. Желтки содержат много питательных веществ и антиоксидантов, включая холин, витамин D, лютеин и зеаксантин.

Также врач выпивает чашку кофе по утрам. Исследование, опубликованное в научном журнале MDPI, показало, что кофе - это полезный для кишечника вариант, который может способствовать здоровому пищеварению. Умеренное потребление увеличивает относительное количество полезных бактерий в кишечнике.

Однако чрезмерное потребление кофе (более 5 чашек в день) связано с рефлюксными расстройствами, заболеваниями пародонта и прогрессированием болезни Крона.

Богатый клетчаткой обед

На обед де Латур выбирает вариант с растительной пищей - салат, богатый клетчаткой. Например, салат из капусты кейл, киноа и яблок.

По данным Catholic healthl, продукты с высоким содержанием клетчатки обычно занимают больше места в желудке, что способствует более быстрому насыщению и более длительному ощущению сытости. Это может помочь уменьшить общее количество потребляемых калорий и поддерживать здоровый вес.

Сытный ужин

Ужин обычно является самым сытным приемом пищи за день, что порой затрудняет его приготовление. Но гастроэнтеролог любит придерживаться своего любимого питательного выбора.

"На ужин я ем рис с цветной капустой и чечевицей. Это источник растительного белка и клетчатки. Еще добавляю немного йогурта и маринованных овощей", - отметила медик.

Сочетание белка и клетчатки из чечевицы и цветной капусты помогает долго оставаться сытыми. Йогурт и маринованные овощи богаты пробиотиками, которые прекрасно влияют на здоровье кишечного микробиома.

По данным Biomed central, употребление домашней пищи чаще может быть связано с лучшим качеством питания и снижением риска развития ожирения и других заболеваний. Например, люди, которые готовят еду дома более пяти раз в неделю, потребляют больше фруктов и овощей и имеют более низкий риск развития избыточного веса.

В общем, гастроэнтеролог сосредотачивается на питательных веществах, а не на разнообразии питания. Включение достаточного количества клетчатки, белка и пробиотиков в ее рацион является важным.

#здоровье #полезная еда
