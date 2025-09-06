Демисезонный уход: топ средств для кожи, которые помогут адаптироваться к холоду

В летнее время мы проводим время на свежем воздухе куда чаще, чем в остальные сезоны. Охотно подставляем лицо солнцу, а еще ветру и нескончаемой пыли и частицам выхлопных газов. А впереди холода, дожди и дефицит витамина D. А стало быть пора подбирать бьюти-средства для реабилитации после жары и подготовки к новым стрессовым факторам. Косметолог Яна Анточи перечислила самые нужные нашей коже продукты в преддверии осени и зимы.

«Очень важно готовить кожу к зиме, именно питая ее, потому что мало того, что период достаточно нетеплый и даже, я бы сказала, сильно меняется погода, лето было совершенно не жаркое, соответственно, нужно понимать, что кожа находится в стрессе», — поясняет эксперт.

Увлажнение и очищение

Увлажнять кожу необходимо в любой сезон. Перед нанесением крема или сыворотки лучше очистить лицо, зону шеи и декольте. Выбирать средство лучше с учетом возраста, типа кожи, ну и опираясь на советы профессионального медика или косметолога с медобразованием, а не на рекламу популярных блогеров.

Пилинг

«Как раз в этот период мы можем себе позволить пилинговые системы и аппаратные процедуры, но имейте ввиду, что кто-то после солнца очень важно ввести грамотно свое состояние кожи под те или иные манипуляции», — напоминает Яна Анточи. Покупные пилинги в тюбиках тоже лучше использовать аккуратнее. Можно травмировать истонченную и уставшую за лето кожу. И тогда вместо очищения и «полировки» получите досадные ссадины.

SPF

«Не забываем также продолжать использовать SPF-защиту, потому что, хоть и кажется, что уже не очень теплая погода и солнце уже особо не светит, оно на самом деле тоже может дать сильную пигментацию», — говорит косметолог.

«Универсальный» крем вам не помощник

Если вы привыкли использовать одно и то же средство для лица, рук и тела, стоит оставить эту привычку. Мнимая экономия в итоге обернется плачевно. «Правильные» кремы разрабатываются с учетом особенностей кожи той или иной части тела. И средство для зоны под глазами и, скажем, пяток, разительно отличаются по составу и воздействию.

«Важно все-таки понимать, какой тип кожи у вас, и максимально следовать инструкциям специалистов. Если у вас нет косметолога, есть профессиональные магазины, где продавцы-консультанты знают всю свою продукцию, несут для нее ответственность. И, соответственно, здесь вы можете быть в полной безопасности, когда специалист подбирает вам тот или иной уход», — заключает эксперт.