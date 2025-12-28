Заболели в канун праздников? Как быстро поставить себя на ноги, рассказала врач.

Кому хочется лежать с температурой, когда все вокруг режут оливье и наряжаются перед главной ночью в году? Если вы заболели, а до праздника всего пара дней, то все поправимо. Главное — действовать правильно.

Декабрь — самый напряженный месяц в году. Надо успеть закрыть все рабочие задачи, подготовиться к празднику и купить подарки, сходить на корпоратив, придумать костюм ребенку, запланировать новогоднее меню… Дел может быть еще очень и очень много. В такой суматохе не хватало только заболеть, особенно в канун Нового года.

Более того, предпраздничный стресс и суета снижают иммунитет, из-за чего становится проще подхватить вирус на корпоративах и в торговых центрах.

Врач Александра Филева рассказала «Доктору Питеру», как быстро поставить себя на ноги, если признаки простуды появились накануне праздника.

«Если 30 декабря или чуть ранее вы почувствовали озноб, заложенность носа и общее недомогание, первый и самый важный шаг — отменить все планы и обеспечить постельный режим как минимум на первые сутки. Организму нужны ресурсы для борьбы с инфекцией, и попытки игнорировать первые симптомы только усугубят состояние», — говорит эксперт.

Да, именно за пару дней до Нового года всегда много дел. Но подумайте, что лучше: поручить что-то близким, от чего-то отказаться или сделать все и сразу, а в Новый год свалиться с высокой температурой? Кажется, выбор здесь очевиден.

Второй важный пункт — необходимо поддерживать уровень гидратации организма. Нужно пить теплые напитки комнатной температуры каждые 20–30 минут небольшими порциями.

«Подойдут вода, некрепкий чай с лимоном, компоты и морсы из ягод без добавления сахара. Жидкость помогает выводить токсины и предотвращает обезвоживание на фоне температуры», — говорит Александра Филева.

Насморк лучше лечить промыванием солевыми растворами, а не сосудосуживающими каплями — они лишь сушат слизистую и при длительном применении могут ухудшить состояние.

При высокой температуре тела необходимо применять лекарства, понижающие жар. Это могут быть препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен в дозировке согласно возрасту. Помните, что пить их стоит при подъеме выше 38,5 °C или при сильном недомогании.

Чего категорически делать нельзя

Ни в коем случае нельзя комбинировать разные препараты или принимать их профилактически: это создает ненужную нагрузку на печень.

Не рекомендуется растирать кожу спиртовым раствором или уксусом, распаривать ноги или делать ингаляции при повышенной температуре.

Антибактериальные препараты не действуют на вирусы, а их бесконтрольный прием нарушает микрофлору и может сформировать резистентность — устойчивость бактерий к лекарствам.

Не стоит также увлекаться иммуномодуляторами: они могут спровоцировать непредсказуемую реакцию ослабленного организма.

«Если к утру 31 декабря температура снизилась, а симптомы стали умеренными, празднование можно не отменять. Однако режим должен быть щадящим: никакого бодрствования до утра и больших компаний, алкоголя и переедания, особенно жирной пищи», — предостерегает врач.

Лучше предпочесть легкую еду: бульон, тушеные овощи, отварное мясо. Да, хочется оливье и селедку под шубой, но что мешает приготовить любимый салат на каникулах? Сейчас ваша главная задача — как можно скорее восстановиться, а правильное питание может в этом отлично помочь.

Если же температура держится и в праздничный день, появилась одышка или сильная головная боль, это признаки того, что организму требуется продолжать лечение в покое, а веселые планы лучше отложить на январские выходные.

В случае когда жар не сбивается, вам становится хуже, то здесь выход один — вызывать скорую помощь. И до новогодней ночи лучше не тянуть, особенно если плохо вам стало утром или в обед.