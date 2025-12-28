Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заболели перед Новым годом? Врач объясняет, как не упустить праздник 0 178

Люблю!
Дата публикации: 28.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Заболели перед Новым годом? Врач объясняет, как не упустить праздник
ФОТО: Freepik

Заболели в канун праздников? Как быстро поставить себя на ноги, рассказала врач.

Кому хочется лежать с температурой, когда все вокруг режут оливье и наряжаются перед главной ночью в году? Если вы заболели, а до праздника всего пара дней, то все поправимо. Главное — действовать правильно.

Декабрь — самый напряженный месяц в году. Надо успеть закрыть все рабочие задачи, подготовиться к празднику и купить подарки, сходить на корпоратив, придумать костюм ребенку, запланировать новогоднее меню… Дел может быть еще очень и очень много. В такой суматохе не хватало только заболеть, особенно в канун Нового года.

Более того, предпраздничный стресс и суета снижают иммунитет, из-за чего становится проще подхватить вирус на корпоративах и в торговых центрах.

Врач Александра Филева рассказала «Доктору Питеру», как быстро поставить себя на ноги, если признаки простуды появились накануне праздника.

«Если 30 декабря или чуть ранее вы почувствовали озноб, заложенность носа и общее недомогание, первый и самый важный шаг — отменить все планы и обеспечить постельный режим как минимум на первые сутки. Организму нужны ресурсы для борьбы с инфекцией, и попытки игнорировать первые симптомы только усугубят состояние», — говорит эксперт.

Да, именно за пару дней до Нового года всегда много дел. Но подумайте, что лучше: поручить что-то близким, от чего-то отказаться или сделать все и сразу, а в Новый год свалиться с высокой температурой? Кажется, выбор здесь очевиден.

Второй важный пункт — необходимо поддерживать уровень гидратации организма. Нужно пить теплые напитки комнатной температуры каждые 20–30 минут небольшими порциями.

«Подойдут вода, некрепкий чай с лимоном, компоты и морсы из ягод без добавления сахара. Жидкость помогает выводить токсины и предотвращает обезвоживание на фоне температуры», — говорит Александра Филева.

Насморк лучше лечить промыванием солевыми растворами, а не сосудосуживающими каплями — они лишь сушат слизистую и при длительном применении могут ухудшить состояние.

При высокой температуре тела необходимо применять лекарства, понижающие жар. Это могут быть препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен в дозировке согласно возрасту. Помните, что пить их стоит при подъеме выше 38,5 °C или при сильном недомогании.

Чего категорически делать нельзя

  • Ни в коем случае нельзя комбинировать разные препараты или принимать их профилактически: это создает ненужную нагрузку на печень.

  • Не рекомендуется растирать кожу спиртовым раствором или уксусом, распаривать ноги или делать ингаляции при повышенной температуре.

  • Антибактериальные препараты не действуют на вирусы, а их бесконтрольный прием нарушает микрофлору и может сформировать резистентность — устойчивость бактерий к лекарствам.

  • Не стоит также увлекаться иммуномодуляторами: они могут спровоцировать непредсказуемую реакцию ослабленного организма.

«Если к утру 31 декабря температура снизилась, а симптомы стали умеренными, празднование можно не отменять. Однако режим должен быть щадящим: никакого бодрствования до утра и больших компаний, алкоголя и переедания, особенно жирной пищи», — предостерегает врач.

Лучше предпочесть легкую еду: бульон, тушеные овощи, отварное мясо. Да, хочется оливье и селедку под шубой, но что мешает приготовить любимый салат на каникулах? Сейчас ваша главная задача — как можно скорее восстановиться, а правильное питание может в этом отлично помочь.

Если же температура держится и в праздничный день, появилась одышка или сильная головная боль, это признаки того, что организму требуется продолжать лечение в покое, а веселые планы лучше отложить на январские выходные.

В случае когда жар не сбивается, вам становится хуже, то здесь выход один — вызывать скорую помощь. И до новогодней ночи лучше не тянуть, особенно если плохо вам стало утром или в обед.

Читайте нас также:
#грипп #врач #питание #иммунитет #простуда #температура #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Красотка» возвращается: Джулия Робертс и Ричард Гир готовы к сиквелу спустя 35 лет
Изображение к статье: Привычки, которые помогают есть в удовольствие и не набирать вес
Изображение к статье: Тренер одобряет: готовим любимый десерт актрисы Энн Хэтэуэй
Изображение к статье: "Еретик". Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Что, опять!?» Новая стихия идет на Латвию - синоптики поразили прогнозом
Наша Латвия
Изображение к статье: Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвали ненавидящей детей психбольной
В мире
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео