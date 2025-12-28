ледователи изъяли нож, который, скорее всего, использовался при нападении, - так называемую "финку".

Польские следственные органы занимаются обнаружением людей, которые после убийства 11-летней Дануси из города Еленя-Гура публиковали в сети ложные и разжигающие ненависть комментарии. В интернете появилось более двух с половиной тысяч сообщений, утверждавших, что за смерть девочки ответственна украинка.

Полиция Нижней Силезии при поддержке сотрудников из Кельце и Кракова уже нашла двух человек, связанных с этим делом, — сообщает Моника Калета из пресс-службы полиции.

«В настоящее время в отношении этих лиц проводятся соответствующие действия. В ходе операции сотрудники полиции обыскали одно из помещений и изъяли телефон, с которого, предположительно, были опубликованы записи, которые могут представлять собой преступление по статье 256 Уголовного кодекса. Мы предупреждаем, что разжигание ненависти по признаку национальности, этнической принадлежности, расы, религии или отсутствия религиозных убеждений является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до трех лет».

Следователи обратились в полицию Еленей-Гуры с просьбой засекретить записи, в которых были опубликованы персональные данные и фотографии 12-летней девочки, подозреваемой в совершении преступления.

На теле 11-летней погибшей были обнаружены раны, нанесенные острым предметом. Следователи изъяли нож, который, скорее всего, использовался при нападении, - так называемую "финку", представляющую собой нож с фиксированным лезвием, хранящийся в ножнах.

"Установлена личность несовершеннолетнего, который, скорее всего, имеет отношение к инциденту, - это 12-летняя девочка, ученица той же школы, в которой училась 11-летняя. Они не были одноклассниками, но знали друг друга в лицо. Мотивы действий задержанной неизвестны", - добавила Ева Венгларович-Маковска.

По неофициальным данным местных жителей, сквер, где произошла трагедия, является популярным местом встреч молодежи. Предполагается, что там между девочками произошла ссора, которая закончилась трагически. Директор начальной школы Павел Домагала на заседании кризисного штаба отметил, что погибшая была образцовой ученицей, отличавшейся многогранными талантами. Она активно участвовала в спортивных соревнованиях, конкурсах и благотворительных акциях, показывая высокие результаты в учебе.

По словам директора, девочка была жизнерадостной, открытой и пользовалась любовью сверстников. Родители школьницы уже получают психологическую помощь.

"Мы все потрясены произошедшим. Наша цель — оказать поддержку прежде всего детям, а также позаботиться о родителях", — сказал Домагала в интервью RMF24.