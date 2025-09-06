Как сохранить здоровье осенью: 10 полезных советов

Лето, как обычно, пролетело быстро. Некоторые пытаются его догнать, улетая на отдых в Египет, Турцию, Таиланд. Но для большинства настала та пора года, когда светлеет поздно, а темнеет рано. Уходишь из дома – сумерки, приходишь – тоже везде нужно включать свет.

Многим, кто утром встает на учебу или работу попросту не хочется выходить из дома. Маленькая небрежность – забыть обмотать шею шарфом или не застегнуть до конца куртку, и ты уже жалуешься на насморк, боль в горле. В общем, такое время года более всего предрасполагает к простудам. Не попадитесь на эту удочку. Мы дадим вам несколько советов о том, как сохранить здоровье осенью. Это спасет вас от градусников, груды антибиотиков, невкусных микстур от кашля, а также множества диких незнакомцев, которые будут пытаться вас заразить. Поехали!

Пей чай с лимоном и имбирем. Чтобы укрепить иммунитет после зимы не обязательно пить таблетки и витамины. С этим заданием прекрасно справятся обычные лимон и имбирь. Даже на начальной стадии простуды пару кружек в день такого напитка в прямом смысле слова поставят тебя на ноги не хуже химозных шипучек. Особенно полезно пить такой напиток утром, чтобы взбодриться на весь день. Возьми несколько кусочков имбиря и мелко порежь в чашку. Туда положи ломтик лимона, для вкуса добавь 1 ч.л. меда. Залей не горячей водой и дай настояться 5-10 минут.

Питайся правильно. В период обострения простуд максимально исключи фаст-фуда и другую неполезную еду. Весной, конечно, не так много свежих овощей и фруктов как летом, однако не стоит игнорировать их. Чтобы укрепить иммунитет весной, добавь в свой рацион яблоки, бананы, киви, апельсины, грейпфрут, зелень, помидоры и огурцы — фрукты и овощи.

Добавь больше физической активности. Чем больше ты сидишь дома в четырех стенах, тем большая вероятность, что ты заболеешь. 20 минутной ежедневной зарядки будет вполне достаточно для того, чтобы снизить вероятность заболеть весной. Больше находись на свежем воздухе и проходи минимум 7 км за сутки.

Больше солнечного света. Солнечные лучи имеют поистине исцеляющие свойства. С приходом солнечных дней у нас не только улучшается настроение но и повышается иммунитет. Под воздействием солнца в организме вырабатывается витамин D, который необходим для борьбы с вирусами. Если ты видишь, что за окном солнышко, выйди на улицу и немного понежься, даже если на улице минусовая температура.

Добавляй везде чеснок. Если у тебя нет желания болеть зимой, добавляй во все блюда чеснок. Этот продукт давно известен как средство профилактики вирусных инфекций. Чеснок — натуральный антибиотик с антивирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Исключи стресс и депрессию. В любой ситуации включай дзен, даже если наступит конец света. Гормоны стресса нарушают работу иммунной системы, поэтому не удивительно, что нервные люди чаще всего болеют. Только позитивное мышление, хороший настрой помогут восстановить иммунитет.

Проветривай квартиру. Уходишь с квартиры на целый день? Не забудь оставить открытую форточку, чтобы проветрить комнаты. Научно доказанный факт: ежедневное проветривание комнат снижает вероятность заболеть простудой на 20%.

Увлекайся ароматерапией. Ничто так не восстанавливает иммунитет, как ароматерапия. Эфирные масла прекрасные помощники для того, чтобы защитить организм от вирусов и инфекций. Хотя бы раз в день проводи 20 минутную ароматерапию такими эфирными маслами: розмарин, чайное дерево, грейпфрут, лимон, апельсин.

Пей травяной чай. В период обострений откажись от кофе и черного чая в пользу травяных настоев. Это может быть отвар тысячелистника, ромашка, мята, ягодный сбор.

Делай солевые ванны. Укрепить иммунитет осенью можно не только с помощью витаминов, питания и спорта, но и благодаря горячих ванн с морской солью. Чтобы восстановить иммунитет, достаточно 2 кг соли на ванну (в среднем 200 литров). При таком количестве концентрация соли в воде будет 10%0. Повторяй такую процедуру через день и ты увидишь, что твой организм станет более устойчивым к простудам.

Катажина Сикор, инструктор-валеолог.