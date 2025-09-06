Baltijas balss logotype
Психолог назвал самые ранние признаки того, что отношения близятся к разводу 1 383

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2025
1001sovet
Психолог назвал самые ранние признаки того, что отношения близятся к разводу
ФОТО: Freepik

Ученые выявили ключевые модели поведения в отношениях, которые могут вредить союзу и вести к разрыву.

Американский психолог Марк Треверс назвал самые ранние признаки того, что отношения близятся к разрыву, а брак - на грани развода. Как отметил он в своей статье для Forbes, отношения редко рушатся мгновенно.

"Чаще всего развод становится результатом мелких, но постоянных действий, которые подрывают доверие, близость и доброжелательность, когда-то соединявшие двоих", - объяснил психолог.

По его словам, это подтверждают исследования: в 2022 году ученые выявили ключевые модели поведения в отношениях, которые могут вредить союзу и вести к разводу. Результаты их работы были опубликованы в журнале Evolutionary Psychology

"Хотя измена или физическое насилие очевидны как разрушительные факторы, ученые нашли ещё два паттерна поведения, которые могут быть не менее разрушительными, но часто остаются незамеченными, пока ущерб не становится явным", - отметил Треверс.

И вот какие два признака того, что пара движется к разводу из-за вредного поведения одного из партнеров, психолог назвал:

Явная нехватка заботы и уважения

Чувствовать себя любимым - значит чувствовать себя в безопасности, быть замеченным и приоритетным. Главный разрушитель отношений, который выявило исследование, - это именно нехватка заботы. Когда партнер постоянно чувствует себя игнорируемым, недооцененным или незамеченным, это ослабляет фундамент отношений.

Небрежное отношение к детям

Ученые установили, что плохое обращение с общими детьми или неисполнение родительских обязанностей часто ведет пары к разводу. Это может проявляться по-разному - от пренебрежения до насилия. Например, не проводить время с детьми, применять чрезмерно строгую или неподходящую дисциплину, подрывать авторитет другого родителя или проявлять равнодушие к жизни детей - все это делает партнера непригодным для воспитания, а значит, и ненадежным в браке.

"Чем дольше эти паттерны остаются без внимания, тем глубже они укореняются в динамике отношений. В некоторых случаях, когда вред признан и предпринимаются устойчивые усилия по восстановлению доверия и эмоциональной связи, пары могут выйти из этих негативных моделей. Однако важно также понимать, когда партнер не готов меняться или когда отношения стали слишком небезопасными для продолжения. В таких ситуациях развод может быть не самым лёгким путем, но зачастую это необходимый шаг для жизни, которой вы заслуживаете", - констатировал психолог.

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го сентября

    Он сидит в наушниках и смотрит телевизор,жует спичку, Я целый день на ногах, стучу тарелками на кухне.Дом 124 метра , весь на мне полностью.А сколько изменял, разве можно после этого любить, можно простить ,но обнять уже не получится

    1
    1

Видео