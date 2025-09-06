Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вздутие от винограда? Вы просто неправильно его едите 0 697

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2025
womanhit
Вздутие от винограда? Вы просто неправильно его едите

Осень — идеальное время, чтобы насладиться сочным сладким виноградом. Эта ягода не просто вкусна, она настоящий суперфуд, богатый антиоксидантами. Но что делать, если вместо удовольствия вы получаете вздутие живота и дискомфорт? Не спешите винить продукт. Чаще всего дело не в нем, а в том, как мы его едим. Нутрициолог Юлия Попова рассказала, как правильно употреблять ягоду, чтобы не было неприятных последствий.

В чем польза винограда

Если вам кажется, что виноград — это просто сахар и вода, то вы сильно ошибаетесь. Эта вкусная ягода содержит массу полезных веществ.

  • Мощный антиоксидантный удар. Особенно темные сорта богаты ресвератролом, антоцианами и кверцетином. Эти вещества защищают наши клетки от повреждений, борются с воспалением, поддерживают здоровье сердца и сосудов и даже помогают сохранить молодость.

  • Витаминный коктейль. Ягода содержит калий (важен для сердца и давления), витамин К (для здоровья костей и свертываемости крови), витамин С и магний.

  • Гидратация и пищеварение. Высокое содержание воды и клетчатки помогает мягко поддерживать регулярный стул и кормить полезную микробиоту кишечника.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит ограничить потребление винограда. «Это касается тех, у кого диагностирован диабет 2 типа или инсулинорезистентность (из-за высокого гликемического индекса), обострение гастрита, панкреатита и других заболеваний ЖКТ (кислоты и кожица могут раздражать слизистую), а также кандидоз», — рассказывает наш эксперт.

Почему виноград так влияет на кишечник

Один из существенных минусов продукта — появление вздутия живота после употребления. Это происходит потому, что в его составе есть несколько веществ, вызывающих усиленное газообразование:

  • Фруктоза — примерно у 30–40% людей неполная усвояемость фруктозы. Когда этот натуральный сахар попадает в кишечник в большом количестве и не может всосаться, он становится пищей для бактерий, которые в процессе его переработки активно производят газы.

  • Клетчатка — особенно много ее в кожице. Для здорового кишечника это плюс, но если есть дефицит ферментов и нормо-флоры или если переборщить с порцией, грубые волокна запускают активную ферментацию. Это опять-таки, приводит к метеоризму.

  • Танины — эти дубильные вещества, содержащиеся в кожице и косточках, у чувствительных людей могут раздражать слизистую ЖКТ, вызывая не только вздутие, но и спазмы.

«Важно прислушаться к себе: если вздутие от винограда — регулярная история, сопровождаемая изменениями стула, это может указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК), избыточный бактериальный рост в тонкой кишке (СИБР) или настоящую непереносимость фруктозы. В этом случае есть смысл проконсультироваться с гастроэнтерологом», — комментирует нутрициолог.

5 лайфхаков, как есть виноград без последствий

Если вы все же страдаете вздутием, но не можете устоять перед этой ароматной ягодой, не спешите отказывать себе в удовольствии! Вот несколько простых советов от Юлии, которые помогут обойти подводные камни.

  1. Правило одной горсти. Одна комфортная порция — это примерно стакан ягод (около 150 г). Ешьте не торопясь, тщательно пережевывая. Это даст пищеварительной системе время подготовиться.

  2. Команда поддержки. Не ешьте виноград на пустой желудок. Соедините его с источником белка или полезных жиров: горсть орехов, ломтик сыра, порция греческого йогурта или творога. Это замедлит всасывание сахаров и значительно снизит нагрузку на кишечник.

  3. Выбор сорта. Отдавайте предпочтение светлым сортам с косточками (например, «Кишмиш» часто переносится хуже из-за концентрированной сладости). В них, как правило, меньше танинов, а толстоватая кожица лучше жуется.

  4. Термическая обработка. Если сырой виноград постоянно вызывает проблемы, попробуйте его запечь. Под воздействием температуры часть клетчатки и танинов разрушается, делая ягоду гораздо «мягче» для пищеварения. Запеченный виноград с орехами — это еще и невероятно вкусно!

  5. Чистим! Для самых чувствительных желудков есть крайняя, но эффективная мера — снять кожицу. Это сразу уберет основную часть клетчатки и раздражающих веществ.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
5
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 7
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 2
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 9
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 97
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 53
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 60
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 7
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 2
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео