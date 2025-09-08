Baltijas balss logotype
Эти продукты будут способствовать поддержанию вашего кровяного давления: ТОП-8 полезных продуктов

Дата публикации: 08.09.2025
1001sovet
Эти продукты будут способствовать поддержанию вашего кровяного давления: ТОП-8 полезных продуктов

Поддержание здорового артериального давления является главным фактором для защиты сердца, почек и общего самочувствия. Поэтому издание verywell health назвало 8 продуктов, которые могут способствовать здоровью сосудов, улучшать кровообращение и поддерживать артериальное давление в норме.

Черника

Черника способствует поддержанию здорового артериального давления. Исследование показало, что употребление одной чашки черники в неделю может снизить риск развития гипертонии. Другие исследования связывают флавоноид и антоциан, который есть в чернике, со снижением кровяного давления.

Грецкие орехи

Исследование показало, что люди, которые употребляли грецкие орехи, имели более низкое диастолическое артериальное давление, меньший обхват талии и абдоминального ожирения по сравнению с теми, кто их не ел.

"Кроме того, клиническое испытание 2019 года показало, что употребление грецких орехов в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров также может способствовать снижению центрального артериального давления", - говорится в материале.

Эксперты советуют добавлять грецкие орехи в овсянку или салаты, намазывать тосты ореховым маслом или просто есть их в качестве перекуса.

100% апельсиновый сок

Стакан апельсинового сока утром придает организму калий, который полезен для сердца. Также благодаря соку можно получить большое количество флавоноида, а именно гесперидина, который может способствовать снижению артериального давления у людей с гипертонией.

Арбуз

Арбуз богат калием, L-цитруллин и ликопен, которые являются питательными веществами, способствующими снижению систолического и диастолического артериального давления.

"L-цитруллин - это аминокислота, которая может способствовать снижению артериального давления у определенных групп населения. Ликопен - антиоксидант, который придает арбузу красно-розового оттенка, оказывает положительное влияние на высокое артериальное давление, а также другие положительные эффекты для сердечно-сосудистой системы", - объяснили в verywell health.

Груши

Регулярное употребление груш может улучшить артериальное давление у взрослых с метаболическим синдромом. Одно из исследований показало, что ежедневное употребление групп в течение 12 недель способствовало снижению систолического, артериального и пульсового давления.

Жирная рыба

Жирная рыба, среди которой лосось и форель, является прекрасным источником омега-3 жирных кислот, которые могут способствовать снижению артериального давления у многих людей.

Отмечается, что американская ассоциация сердца советует употреблять морепродукты один-два раза в неделю, чтобы снизить риск негативных последствий для сердца и поддерживать здоровое кровяное давление.

Чечевица

Чечевица имеет много полезных для сердца питательных веществ, таких как калий и магний. В одном из исследований ученые обнаружили, что когда люди заменяли другие продукты в своем рационе на чечевицу и бобы, их систолическое артериальное давление снижалось.

"Независимо от того, наслаждаетесь ли вы этой небольшой бобовой культурой в соусе, супе или просто как гарнир, добавление чечевицы в ваш рацион может повлиять на здоровье вашего артериального давления", - заверили в материале.

Йогурт

Йогурт содержит калий и кальций, которые поддерживают здоровье сердца. В частности один из обзоров показал, что употребление трех порций молочных продуктов в день связано с 13% снижением риска развития гипертонии.

"Выбирая йогурт, отдавайте предпочтение продуктам без добавления сахара. Для придания сладкого вкуса и повышения питательной ценности можно добавить немного фруктов", - советуют в издании.

#здоровье #давление #еда
