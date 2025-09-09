Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

О чём могут говорить холодные ноги 0 309

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
О чём могут говорить холодные ноги

Нужно ли тревожиться из-за холодных ног и подозревать проблемы с венами или кровообращением? В целом в холодное время повода для беспокойства нет — ощущение холода в ногах в этот период считается нормой.

Холодные ноги являются первой реакцией здорового организма на низкие температуры. Когда тело чувствует холод, организм вынужден защищаться — он заставляет кровеносные сосуды верхних и особенно нижних конечностей сужаться. Это уменьшает приток крови к ним, а затем также уменьшает лишние потери тепла.

Конечности, ноги и руки, являются наиболее удаленными частями тела от жизненно важных органов, поэтому уменьшение притока крови к ним позволяет сохранить тепло и нормальное кровообращение в более важных частях тела. Зато постоянно холодные ноги, не реагирующие на изменения температур, могут уже свидетельствовать о нарушении венозного кровообращения, пишет Фокус. Конечно, холодные ноги могут иметь несколько причин. Прежде всего, холодные ноги могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением, таких как сужение артерий или проблемы с венозным стоком. Это может быть связано с болезнями сердца, диабетом или наименее активным образом жизни.

Очевидной причиной конечно является низкая температура. В холодных погодных условиях или при контакте с холодными поверхностями ноги могут согреваться дольше. Кроме этого, стресс может вызвать дерзость артерий и уменьшить кровоснабжение ног, что может вызвать ощущение холода.

Среди причин также может быть периферическая нейропатия. Это состояние, при котором повреждения нервов ведут к проблемам с восприятием или пересылкой сигналов температуры. Вследствие этого, ноги могут быть подвержены постоянному ощущению холода.

Стоит не пренебрегать также обувью. Узкая или сжатая обувь может ограничивать кровообращение к ногам, что может привести к ощущению холода.

Зимой холодные ноги являются довольно распространенной проблемой. Именно поэтому стоит знать, как быстро согреть ноги.

* Носите соответствующую обувь. Выбирайте обувь на основе материалов, которые хорошо удерживают тепло, например шерсть или густая ткань.

*Используйте теплые носки. Носите теплые носки или носки из шерсти или теплых материалов, которые помогут задержать тепло вокруг ног.

* Используйте тепловые стельки. Рассмотрите возможность использования стелек со специальными материалами, которые помогают сохранить тепло.

*Согрейте ноги перед сном. Перед сном можно разминать ноги, делать массаж или использовать грелки для ног, чтобы улучшить кровообращение и согреть ноги.

*Избегайте замерзания. Старайтесь избегать длительного пребывания в холодных и влажных местах, если это возможно, и защищайте ноги от ветра и холода.

Если проблема с холодными ногами продолжается или сопровождается другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для получения конкретной помощи и советов.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 153
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 16
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 55
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 60
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 45
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 16
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео