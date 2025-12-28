Baltijas balss logotype
Почему кошкам и собакам нравится, когда их гладят? 0 407

В мире животных
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошкам и собакам нравится, когда их гладят?

Животные, особенно кошки, обожают ласку. Пушистый компаньон редко откажется от поглаживаний по своей шерстке, а иногда может прийти за вниманием в самый неожиданный момент. Что же движет этими созданиями, и почему им так приятно, когда их гладят?

 

Практически все животные положительно реагируют на ласковые прикосновения. Ученые связывают это с тем, что нежные поглаживания по шерстке вызывают у питомцев воспоминания о детстве, когда их вылизывала мать. Ласковые прикосновения ассоциируются с защитой и заботой.

Но как именно запускается этот процесс? Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что поглаживание активирует определенный набор нейронов в мозге. В ходе работы ученые обнаружили, что сенсорные нейроны мышей реагируют на любой контакт примерно одинаково. Например, щипок или пинок вызывают реакцию в большинстве сенсорных нейронов, однако нежное поглаживание оказалось единственным ощущением, которое стимулирует тип нейрона, известного как MRGPRB4+.

Стимуляция MRGPRB4+ запускает синтез химического вещества, снижающего уровень стресса у животных. При дальнейшем исследовании MRGPRB4+ выяснили, что эти нейроны связаны с волосяными фолликулами на коже мышей. Именно поэтому мягкое поглаживание по шерстке так приятно животным — оно успокаивает их.

Безусловно, многим питомцам нравится, когда их чешут. В данном случае причина заключается в простой физиологии — у животного действительно чешется какая-то часть тела, до которой ему сложно дотянуться самостоятельно.

