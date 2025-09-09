Baltijas balss logotype
Почему нельзя класть хлеб в холодильник? Как на самом деле хранить хлеб 0 720

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Почему нельзя класть хлеб в холодильник? Как на самом деле хранить хлеб

Правильное хранение – залог вкуса ваших продуктов. Поговорим об ошибке хранения хлеба.

Часто покупатели в попытках продлить свежесть продукта кладут его в холодильник. Вместе с ТСН расскажем, почему это не только не работает, но и вредит.

Почему нельзя класть хлеб в холодильник?

Вместо сохранения свежести, гаджет для охлаждения лишь ускоряет процесс старения. Дело в том, что при температуре от +1 до +5 °C начинает кристаллизоваться крахмал в хлебе. Даже если внешне такой хлеб выглядит вполне аппетитно, на самом деле он быстро теряет мягкость и черствеет.

Внутри буханки перераспределяется влага, поэтому мякоть становится твердой и хрупкой. Такой хлеб не имеет вкуса.

А еще потому, что температура провоцирует изменения внутри хлеба, не спасет даже плотная упаковка. А если положить в холодильник уже начал портиться хлеб, проблема только "заморозится".

Как на самом деле хранить хлеб?

Лучший вариант – мешочек из ткани или бумажный пакет и 20 °C. Хлеб сохраняет вкус, текстуру и аромат.

Если же вам нужно сохранить его надолго, можно положить буханку в морозилку. При температуре –18 °C и менее процессы кристаллизации останавливаются. Чтобы разморозить хлеб, достаньте его и удерживайте при комнатной температуре.

Помните, что хлеб не нуждается в холоде для обычного хранения.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

