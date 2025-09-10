Baltijas balss logotype
Что нужно знать о мужчинах, чтобы сохранить отношения

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Что нужно знать о мужчинах, чтобы сохранить отношения

Мудрая женщина умеет строить успешные отношения.

1. Не устраивать состязаний

В отношениях темпераментная, амбициозная женщина неосознанно или намеренно пытается показать себя лучшей во всём в отношениях с мужчиной. Она всегда знает, как правильно обустраивать комнату, проводить грамотно выходные, даже ухаживать за питомцем, но пресекает всякую мужскую помощь. Иногда она ввязывается в отношения второй половинки с коллегами и начальством, раздавая советы, как лучше вести с ними дела.

Со временем даже глубоко влюблённого мужчину начнёт раздражать такое поведение его женщины, а если он завязал с ней отношения из чисто потребительских мотивов, то будет даже рад лежать на печи. Будут ли такие отношения гармоничными, с равной отдачей обоих партнёров? Скорее нет, чем да, мудрая женщина ищет в мужчине равного себе и иногда не против поучиться у него чему-то.

2. Не ждать похвал в гордом молчании

Эмоционально незрелая женщина может обижаться, когда её мужчина не замечает её трудов. К тому же, она предпочитает выжидать, когда спутник сам поймёт, что она что-то изменила в себе. Мудрая дама знает, что её друг не может читать её мысли, поэтому вместо намёков и игры в «угадайку» она напрямую спросит своего мужчину, нравится ли ему её сегодняшний наряд, приготовленное на завтрак блюдо.

3. Не пытаться его изменить

Её молодой человек не обязан быть идеалом, ведь это не его ожидания, в которых она могла бы разочароваться. И уж тем более она не стала бы пытаться корректировать его характер, критиковать увлечения и моделировать окружение. Отношения - это добровольный союз людей, и если мудрую женщину в человеке что-то не устраивает, она смирится с этим или возьмёт паузу в отношениях.

Источник: gorodche

#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
