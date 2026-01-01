Достаточно лишь залить гранулы горячей водой, и напиток готов.
Растворимый кофе: можно ли пить его каждый день
Современный темп жизни заставляет многих выбирать быстрые решения - и растворимый кофе становится одним из самых популярных. Достаточно лишь залить гранулы горячей водой, и напиток готов. Но полезен ли такой выбор для здоровья, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.
Как изготавливают растворимый кофе
Сперва обжаренные кофейные зерна измельчают, а затем превращают в концентрат, погружая в очень горячую воду под высоким давлением.
Далее производители применяют два метода сушки:
-
Сублимационный способ - замораживание и испарение льда под пониженным давлением. Более качественный, но дорогой.
-
Распылительная сушка - концентрат распыляют в капли и мгновенно высушивают горячим воздухом. Процесс дешевле, но частично теряет аромат.
Большинство современных брендов используют именно второй метод.
Полезен ли растворимый кофе?
Высокие температуры и давление во время обработки меняют химический состав кофе. В растворимом кофе
-
меньше хлорогеновой кислоты, снижающей сахар и давление
-
меньше антиоксидантов и фенольных соединений
-
меньше N-метилпиридиния - вещества с противовоспалительными свойствами
-
больше акриламида - потенциального канцерогена
-
больше оксалатов, которые могут влиять на образование камней в почках
Для сравнения: в 100 г заваренного кофе содержится примерно 657 мг фенольных соединений, а в растворимом - только 151 мг.
Возможные риски
Некоторые пакетики растворимого кофе содержат:
-
сахар и подсластители
-
молочные примеси
-
насыщенные жиры
-
консерванты
Несколько чашек в день могут стать значительным источником добавленных калорий и сахара.
Кому не стоит пить растворимый кофе регулярно
-
людям со склонностью к камням в почках
-
тем, кто имеет инсулинорезистентность или преддиабет
-
людям с поражением печени
-
тем, кто волнуется о рисках онкологии (из-за содержания акриламида)
Можно ли пить кофе ежедневно?
Да, если нет проблем с кофеином и не возникают побочные эффекты. Исследования даже показывают, что кофе может способствовать долголетию. В то же время лучше пить его в первой половине дня, чтобы не ухудшать сон.
