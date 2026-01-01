Достаточно лишь залить гранулы горячей водой, и напиток готов.

Растворимый кофе: можно ли пить его каждый день

Современный темп жизни заставляет многих выбирать быстрые решения - и растворимый кофе становится одним из самых популярных. Достаточно лишь залить гранулы горячей водой, и напиток готов. Но полезен ли такой выбор для здоровья, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как изготавливают растворимый кофе

Сперва обжаренные кофейные зерна измельчают, а затем превращают в концентрат, погружая в очень горячую воду под высоким давлением.

Далее производители применяют два метода сушки:

Сублимационный способ - замораживание и испарение льда под пониженным давлением. Более качественный, но дорогой.

Распылительная сушка - концентрат распыляют в капли и мгновенно высушивают горячим воздухом. Процесс дешевле, но частично теряет аромат.

Большинство современных брендов используют именно второй метод.

Полезен ли растворимый кофе?

Высокие температуры и давление во время обработки меняют химический состав кофе. В растворимом кофе

меньше хлорогеновой кислоты, снижающей сахар и давление

меньше антиоксидантов и фенольных соединений

меньше N-метилпиридиния - вещества с противовоспалительными свойствами

больше акриламида - потенциального канцерогена

больше оксалатов, которые могут влиять на образование камней в почках

Для сравнения: в 100 г заваренного кофе содержится примерно 657 мг фенольных соединений, а в растворимом - только 151 мг.

Возможные риски

Некоторые пакетики растворимого кофе содержат:

сахар и подсластители

молочные примеси

насыщенные жиры

консерванты

Несколько чашек в день могут стать значительным источником добавленных калорий и сахара.

Кому не стоит пить растворимый кофе регулярно

людям со склонностью к камням в почках

тем, кто имеет инсулинорезистентность или преддиабет

людям с поражением печени

тем, кто волнуется о рисках онкологии (из-за содержания акриламида)

Можно ли пить кофе ежедневно?

Да, если нет проблем с кофеином и не возникают побочные эффекты. Исследования даже показывают, что кофе может способствовать долголетию. В то же время лучше пить его в первой половине дня, чтобы не ухудшать сон.