Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия предложила помощь задержанному в Финляндии экипажу судна, подозреваемого в порче кабеля 0 1315

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BNS
Изображение к статье: Россия предложила помощь задержанному в Финляндии экипажу судна, подозреваемого в порче кабеля

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил в интервью Iltalehti, что в канун Нового года Россия предложила помощь экипажу грузового судна "Фитбург", которое подозревается в повреждении морского кабеля.

По словам Хяккянена, Россия всегда предлагала ту или иную помощь в различных случаях гибридного воздействия. "Что именно стоит за этим делом, я комментировать не буду. К этому следует относиться совершенно нормально и спокойно", - сказал Хяккянен изданию Iltalehti.

Хяккянен считает естественным, что Россия выступает с подобными предложениями. "Но мы действуем в соответствии с собственными процедурами".

Грузовое судно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в израильский порт Хайфа. Полиция, ведущая предварительное следствие, сообщила, что в состав экипажа входят граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Финские власти обнаружили на борту судна подсанкционнный товар - конструкционную сталь.

Читайте нас также:
#Финляндия #следствие #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео