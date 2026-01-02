Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил в интервью Iltalehti, что в канун Нового года Россия предложила помощь экипажу грузового судна "Фитбург", которое подозревается в повреждении морского кабеля.

По словам Хяккянена, Россия всегда предлагала ту или иную помощь в различных случаях гибридного воздействия. "Что именно стоит за этим делом, я комментировать не буду. К этому следует относиться совершенно нормально и спокойно", - сказал Хяккянен изданию Iltalehti.

Хяккянен считает естественным, что Россия выступает с подобными предложениями. "Но мы действуем в соответствии с собственными процедурами".

Грузовое судно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в израильский порт Хайфа. Полиция, ведущая предварительное следствие, сообщила, что в состав экипажа входят граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Финские власти обнаружили на борту судна подсанкционнный товар - конструкционную сталь.