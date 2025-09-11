Baltijas balss logotype
Домашний кетчуп из кабачков на зиму

Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Домашний кетчуп из кабачков на зиму

Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете запасы, которые не только освежат ваш стол, но и позволят использовать излишки овощей, то этот рецепт кетчупа из кабачков с томатной пастой станет отличным решением. Натуральный, густой и ароматный соус не только разнообразит ваши блюда, но и украсит их яркими вкусами. Кроме того, его легко адаптировать под ваши предпочтения — добавляя различные специи и приправы.

Ингредиенты:

Кабачок - 1.5 кг (желательно молодые плоды)

Лук репчатый - 500 г

Томатная паста - 500 г (желательно домашняя)

Сахар-песок - 100 г

Уксус яблочный (6%) - 90 мл

Соль - 2 ч. л.

Перец чёрный горошек - 15 шт.

Гвоздика - 3 шт.

Кориандр семена - 0,5 ч. л.

Корица молотая - по вкусу

Перец кайенский - по вкусу

Чесночный порошок - по вкусу

Приготовление:

  • Для лучшего результата выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей. Если используете зрелые плоды, предварительно очистите их от кожуры и семян. После этого взвесьте, чтобы получить нужный чистый вес — 1.5 кг.

  • Нарежьте кабачки кубиками среднего размера, а лук — полукольцами. В глубокую кастрюлю налейте немного воды (так, чтобы она лишь слегка покрывала дно) и добавьте нарезанные овощи.

  • Поставьте кастрюлю на слабый огонь, добавьте соль и накройте крышкой. Варите овощи 25 минут после закипания, затем измельчите их горячими с помощью погружного блендера до однородной массы.

  • Верните кастрюлю на плиту, добавьте сахар и томатную пасту. Важно, чтобы паста была качественной — тогда и кетчуп получится вкуснее. Тщательно перемешайте массу до равномерного распределения цвета.

  • Соберите гвоздику, кориандр и черный перец в марле, плотно перевязав. Опустите этот мешочек в кастрюлю и варите кетчуп еще 20 минут, помешивая (осторожно, могут возникнуть брызги!).

  • Добавьте корицу, чесночный порошок и кайенский перец по вкусу. После 5 минут варки влейте уксус и снимите с огня. Ваш кетчуп готов!

  • Горячий кетчуп разложите по стерилизованным баночкам объемом 200-250 мл и плотно закройте крышками. Дайте им остыть на кухонном столе, затем уберите в шкаф.

  • Если хотите разнообразить вкус, добавьте к смеси запеченный сладкий перец. Простой шаг усилит аромат и сделает консистенцию более насыщенной.

Этот кетчуп из кабачков с томатной пастой станет идеальным дополнением к любым мясным и овощным блюдам, а также станет отличной основой для соусов. Пробуйте и экспериментируйте — заготовки на зиму будут радовать вас и вашу семью согревающими вкусами!

Источник: gorodche

Оставить комментарий

Видео