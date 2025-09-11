Домашний кетчуп из кабачков на зиму

Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете запасы, которые не только освежат ваш стол, но и позволят использовать излишки овощей, то этот рецепт кетчупа из кабачков с томатной пастой станет отличным решением. Натуральный, густой и ароматный соус не только разнообразит ваши блюда, но и украсит их яркими вкусами. Кроме того, его легко адаптировать под ваши предпочтения — добавляя различные специи и приправы.