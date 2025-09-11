Домашний кетчуп из кабачков на зиму

Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете запасы, которые не только освежат ваш стол, но и позволят использовать излишки овощей, то этот рецепт кетчупа из кабачков с томатной пастой станет отличным решением. Натуральный, густой и ароматный соус не только разнообразит ваши блюда, но и украсит их яркими вкусами. Кроме того, его легко адаптировать под ваши предпочтения — добавляя различные специи и приправы.
Ингредиенты:
Кабачок - 1.5 кг (желательно молодые плоды)
Лук репчатый - 500 г
Томатная паста - 500 г (желательно домашняя)
Сахар-песок - 100 г
Уксус яблочный (6%) - 90 мл
Соль - 2 ч. л.
Перец чёрный горошек - 15 шт.
Гвоздика - 3 шт.
Кориандр семена - 0,5 ч. л.
Корица молотая - по вкусу
Перец кайенский - по вкусу
Чесночный порошок - по вкусу
Приготовление:
-
Для лучшего результата выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей. Если используете зрелые плоды, предварительно очистите их от кожуры и семян. После этого взвесьте, чтобы получить нужный чистый вес — 1.5 кг.
-
Нарежьте кабачки кубиками среднего размера, а лук — полукольцами. В глубокую кастрюлю налейте немного воды (так, чтобы она лишь слегка покрывала дно) и добавьте нарезанные овощи.
-
Поставьте кастрюлю на слабый огонь, добавьте соль и накройте крышкой. Варите овощи 25 минут после закипания, затем измельчите их горячими с помощью погружного блендера до однородной массы.
-
Верните кастрюлю на плиту, добавьте сахар и томатную пасту. Важно, чтобы паста была качественной — тогда и кетчуп получится вкуснее. Тщательно перемешайте массу до равномерного распределения цвета.
-
Соберите гвоздику, кориандр и черный перец в марле, плотно перевязав. Опустите этот мешочек в кастрюлю и варите кетчуп еще 20 минут, помешивая (осторожно, могут возникнуть брызги!).
-
Добавьте корицу, чесночный порошок и кайенский перец по вкусу. После 5 минут варки влейте уксус и снимите с огня. Ваш кетчуп готов!
-
Горячий кетчуп разложите по стерилизованным баночкам объемом 200-250 мл и плотно закройте крышками. Дайте им остыть на кухонном столе, затем уберите в шкаф.
-
Если хотите разнообразить вкус, добавьте к смеси запеченный сладкий перец. Простой шаг усилит аромат и сделает консистенцию более насыщенной.
Этот кетчуп из кабачков с томатной пастой станет идеальным дополнением к любым мясным и овощным блюдам, а также станет отличной основой для соусов. Пробуйте и экспериментируйте — заготовки на зиму будут радовать вас и вашу семью согревающими вкусами!
Источник: gorodche
