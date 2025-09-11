Зачем хозяйки кладут влажную салфетку в стиральную машину: простая хитрость

Некоторые хозяйки, отправляя в стиралку очередную партию грязных вещей, кладут туда же влажную салфетку, или даже несколько. Со стороны, для человека непосвященного, выглядит так, как будто они намереваются их тоже постирать. Однако у этого трюка есть вполне логичное объяснение - рассказываем, зачем нужна влажная салфетка при стирке.

Можно ли класть влажную салфетку в стиральную машину

Те, у кого дома есть домашние животные, знают, как трудно иной раз избавиться от их шерсти на вещах. Но опытные хозяйки знают способы, что положить в стиральную машину, чтобы собрать волосы или шерсть "пушистиков": собственного, для этого они и кладут влажные салфетки в стиральную машину - от шерсти, волос и другого мусора, который может собираться на тканях.

Такая салфетка во время стирки работает как "магнит" - весь хлам будто "приклеивается" к ней. Но при этом нужно учесть некоторые нюансы:

салфетка должна быть плотной, иначе в процессе стирки она разлезется и тогда придется чистить вещи и машинку еще и от салфетки;

лучше, если она будет без запаха;

она может быть антибактериальной, но без содержания спирта.

Одну салфетку можно использовать только раз, а если стиральная машинка загружена полностью, то нужно положить 2-3 штуки.

Но что касается того, можно ли чистить ткань влажными салфетками без стирки, то этого как раз делать не советуют: пропитка может испортить цвет или структуру материала, а в некоторых случаях - закрепить, а не оттереть пятно.