Бегом к врачу: как вовремя заметить неполадки в работе желудка

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Бегом к врачу: как вовремя заметить неполадки в работе желудка
ФОТО: dreamstime

Если неприятные ощущения «под ложечкой» стали беспокоить чаще обычного, это может быть гастрит, функциональная диспепсия (несварение), ГЭРБ (изжога), последствия приема некоторых лекарств или даже язва.

Ниже – ранние симптомы, на которые стоит обратить внимание. Это не диагноз, а ориентир, когда пора перестать терпеть и обратиться к врачу, пишет izhlife.

1. Жгучая или ноющая боль в подложечной области

Как проявляется: тупая/жгучая боль по центру верхней части живота. Иногда усиливается натощак или ночью, у некоторых – наоборот стихает после еды и возвращается через 2–3 часа.

О чем говорит: классический признак диспепсии и язвенной болезни; такое бывает и при гастрите.

Что делать: не глушить боль бесконтрольными анальгетиками, записаться к терапевту/гастроэнтерологу; при подозрении на язву врач направит на тест на H. pylori (бактерию, которая повреждает слизистую желудка) и лечение.

2. Быстрое насыщение и ощущение «переполнения» после обычной порции

Как проявляется: едите как всегда, а сытость наступает «слишком рано», тяжесть держится долго. О чем говорит: типичный симптом функциональной диспепсии и язв – признак нарушенной моторики и/или воспаления.

Что делать: вести пищевой дневник, прийти к врачу; при отсутствии «тревожных признаков» первично назначают тест-и-лечение H. pylori или пробный курс антисекреторной терапии (препараты, снижающие выработку кислоты).

3. Изжога и кислая отрыжка

Как проявляется: жжение за грудиной, кислый привкус во рту, иногда – «подкатывает» содержимое желудка.

О чем говорит: симптомы ГЭРБ и/или диспепсии; часто идут вместе с желудочными жалобами.

Что делать: уменьшить жирное/острое на ночь, не ложиться 2–3 часа после еды, обсудить с врачом антисекреторные препараты (ингибиторы протонной помпы – ИПП – снижают кислотность).

4. Тошнота, иногда – эпизоды рвоты

Как проявляется: подташнивает по утрам или после еды; может сопровождаться спазмами вверху живота.

О чем говорит: частые спутники гастрита и язв. При стойкой рвоте нужно исключать осложнения.

Что делать: исключить обезвоживание, обратиться к врачу; самолечение противорвотными (препаратами от тошноты) – не выход.

5. Вздутие, распирание, усиленная отрыжка

Как проявляется: ощущение «шарика» вверху живота, частая отрыжка воздухом.

О чем говорит: характерно для диспепсии и язвенной болезни; возникает из-за замедленного опорожнения желудка и повышенной чувствительности.

Что делать: дробное питание (есть чаще, но маленькими порциями), не пить много газировки/кофе; при сохранении симптомов – к врачу.

6. Связь боли с приемом обезболивающих или алкоголя

Как проявляется: «саднит» в желудке после приема препаратов (например, нестероидных противовоспалительных средств) или спиртного; иногда боль усиливается на следующий день.

О чем говорит: НПВС и алкоголь повреждают слизистую и повышают риск эрозий/язв.

Что делать: обсудить с врачом необходимость НПВС, защиту желудка (ИПП), полностью исключить алкоголь на время лечения.

7. Непереносимость привычных продуктов-«провокаторов»

Как проявляется: изжога/жжение/тяжесть после острого, жирного, шоколада, кофе, томатов, алкоголя. О чем говорит: пищевые триггеры часто усиливают диспепсию и ГЭРБ, хотя сами по себе не «делают язву».

Что делать: сократить триггеры (продукты, вызывающие обострение симптомов) хотя бы на 2–4 недели и наблюдать за симптомами; при сохранении – к врачу.

8. Снижение аппетита и потеря массы тела

Как проявляется: еда «не лезет», вес уходит без целей и тренировок.

О чем говорит: «тревожный» признак при диспепсии; может указывать на язвенную болезнь или другое серьезное заболевание и требует очной оценки.

Что делать: не откладывать визит к врачу; нужна диагностика, а не только диета.

9. Признаки анемии: слабость, бледность, одышка при нагрузке, головокружение

Как проявляется: «ватные» ноги на подъеме по лестнице, бледная кожа, быстрая утомляемость. О чем говорит: возможна хроническая скрытая кровопотеря из желудка/ДПК (эрозии, язвы). Это красный флаг.

Что делать: к врачу в ближайшее время; может понадобиться общий анализ крови (покажет уровень гемоглобина и железа) и обследование ЖКТ.

10. Черный дегтеобразный стул (мелена), кровь или «кофейная гуща» при рвоте

Как проявляется: стул становится черным, липким и зловонным; рвота выглядит как кофейная гуща или содержит кровь.

О чем говорит: признаки кровотечения из ЖКТ – это не «подождет до понедельника».

Что делать: немедленно за медицинской помощью/вызов скорой. Это не для домашнего наблюдения.

Причем тут «бактерия»

Helicobacter pylori часто не вызывает никаких симптомов, но повышает риск гастрита и язвы; именно поэтому во многих рекомендациях при стойкой диспепсии сначала проверяют H. pylori и при положительном результате проводят лечение от этого возбудителя.

Когда срочно к врачу

  • рвота с кровью/«кофейной гущей», черный стул;

  • выраженная слабость, головокружение, обмороки;

  • неумышленное похудение, анемия;

  • прогрессирующая боль, постоянная рвота или проблемы с глотанием.

Эти признаки относятся к «тревожным» и требуют неотложной оценки.

Что можно сделать уже сегодня

  • Ведите недельный дневник: что ели/пили, когда были симптомы. Это поможет врачу.

  • Уберите на время провокаторы (жирное, острое, кофе, алкоголь), ешьте маленькими порциями, не ложитесь 2–3 часа после ужина.

  • Не принимайте НПВС «на голодный желудок», а при регулярном приеме обсудите с врачом защиту слизистой.

  • При часто повторяющихся симптомах спросите у врача о тесте на H. pylori и пробной антисекреторной терапии (ИПП).

