В понедельник в Латвию с порывистым северо-западным ветром придет более холодный воздух, временами будет снег, местами ожидаются сильные метели, предупреждают синоптики.

Утром также будет дождь. В течение дня дороги снова станут скользкими, в метели будет плохая видимость. Между облаками будет пробиваться солнце.

Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 12-17 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. В прибрежных районах, в том числе в столице, объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре.

Температура воздуха в первой половине дня будет 0..+4 градуса, во второй половине дня станет прохладнее, вечером температура опустится до -1..-5 градусов, только в части прибрежных районов она не опустится ниже нуля.

В Риге ожидаются переменные осадки, будет светить солнце и значительно усилится северо-западный ветер - днем ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха +3 градуса, вечером около нуля градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также объявил предупреждение желтой степени о том, что вечером местами в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, в результате чего образуется снежный покров толщиной от пяти до семи сантиметров.