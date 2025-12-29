Baltijas balss logotype
Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено) 0 1132

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
LETA
Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)

В понедельник в Латвию с порывистым северо-западным ветром придет более холодный воздух, временами будет снег, местами ожидаются сильные метели, предупреждают синоптики.

Утром также будет дождь. В течение дня дороги снова станут скользкими, в метели будет плохая видимость. Между облаками будет пробиваться солнце.

Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 12-17 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. В прибрежных районах, в том числе в столице, объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре.

Температура воздуха в первой половине дня будет 0..+4 градуса, во второй половине дня станет прохладнее, вечером температура опустится до -1..-5 градусов, только в части прибрежных районов она не опустится ниже нуля.

В Риге ожидаются переменные осадки, будет светить солнце и значительно усилится северо-западный ветер - днем ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха +3 градуса, вечером около нуля градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также объявил предупреждение желтой степени о том, что вечером местами в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, в результате чего образуется снежный покров толщиной от пяти до семи сантиметров.

#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео