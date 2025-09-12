Алла Пугачева в первом после отъезда из России интервью для ютуб-канала Катерины Гордеевой призналась, что решение сыграть свадьбу с Филиппом Киркоровым в 1994 году было во многом продиктовано обстоятельствами и просьбами его семьи.

По словам певицы, на нее оказывали давление близкие люди, включая мать певца Викторию Киркорову, которая тяжело болела. Женщина просила Пугачеву поддержать сына и стать для него опорой. В итоге певица согласилась и рассматривала союз как своеобразный способ помочь молодому артисту закрепиться на эстраде.

Пугачева подчеркнула, что тогда брак стал удобным способом привлечь внимание публики к Киркорову. В 1990-е годы сама возможность связать его имя с ее собственной славой сразу обеспечивала резонанс. Для широкой аудитории это стало сенсацией, а для карьеры Киркорова – серьезным толчком.

Алла Борисовна добавила, что планировала лишь несколько лет быть рядом с певцом, помогая ему утвердиться в профессии, а затем разойтись. Тем не менее их союз продлился более десяти лет – до 2005 года. Для артистки это был четвертый брак.

"Я ему дала все, что могла. Видно, что он благодарен мне", – сказала исполнительница хита "Миллион алых роз".

Алла Пугачева уверена, что Филипп Киркоров не хранит обид, ведь она сделала все возможное для его становления. По ее словам, их отношения изначально были больше связаны с профессиональной поддержкой, чем с личными чувствами.