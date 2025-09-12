Бруклин выбрал жену, а не семью: Виктория Бекхэм — о боли и страхе потерять сына навсегда

Виктория Бекхэм переживает из-за серьезного конфликта в семье. Старший сын четы Бруклин будто вовсе исключил родителей, братьев и сестру из жизни, перестав упоминать их в своем блоге. Якобы раскол произошел из-за того, что Виктория не нашла общий язык с невесткой Николой Пельтц. И в итоге Бруклин встал на сторону жены.

Теперь Виктория обеспокоена тем, что она так и никогда не увидит своих будущих внуков от старшего наследника. Об этом сообщает издание Radar Online. По словам инсайдера, Бекхэм призналась друзьям, что боится того, что Бруклин и Никола «оставят ее на обочине, если создадут семью».

«Виктория мечтает быть вовлеченной бабушкой, но она боится, что такая возможность никогда не представится. Бруклин когда-то был неразлучен с ней — всегда был ее маленьким мальчиком. Теперь она чувствует себя покинутой, и мысль о том, что ее проигнорируют, когда у них будет ребенок, разбивает ей сердце», — признался инсайдер.

Теперь самый большой страх Виктории заключается в том, что она узнает последней о рождении внука, либо что ей вообще об этом не сообщат.