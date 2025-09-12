Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бруклин выбрал жену, а не семью: Виктория Бекхэм — о боли и страхе потерять сына навсегда 0 439

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
womanhit
Бруклин выбрал жену, а не семью: Виктория Бекхэм — о боли и страхе потерять сына навсегда
ФОТО: dreamstime

У Виктории Бекхэм появился новый страх на фоне отречения старшего сына от семьи.

Виктория Бекхэм переживает из-за серьезного конфликта в семье. Старший сын четы Бруклин будто вовсе исключил родителей, братьев и сестру из жизни, перестав упоминать их в своем блоге. Якобы раскол произошел из-за того, что Виктория не нашла общий язык с невесткой Николой Пельтц. И в итоге Бруклин встал на сторону жены.

Теперь Виктория обеспокоена тем, что она так и никогда не увидит своих будущих внуков от старшего наследника. Об этом сообщает издание Radar Online. По словам инсайдера, Бекхэм призналась друзьям, что боится того, что Бруклин и Никола «оставят ее на обочине, если создадут семью».

«Виктория мечтает быть вовлеченной бабушкой, но она боится, что такая возможность никогда не представится. Бруклин когда-то был неразлучен с ней — всегда был ее маленьким мальчиком. Теперь она чувствует себя покинутой, и мысль о том, что ее проигнорируют, когда у них будет ребенок, разбивает ей сердце», — признался инсайдер.

Теперь самый большой страх Виктории заключается в том, что она узнает последней о рождении внука, либо что ей вообще об этом не сообщат.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 91
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 148
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 186
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 138

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 3
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 14
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 15
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 19
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 42
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 78
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 3
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 14
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео