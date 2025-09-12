Пять привычек, которые тайно вредят психике

Привычки, которые нам кажутся безобидными, медленно разрушают ментальное здоровье. Часто люди ждут крупного потрясения, чтобы объяснить свое подавленное состояние, однако причина кроется в малых, ежедневных действиях.

Эксперт: Марианна Абравитова, психолог

Первая — постоянный цифровой шум: интернет, соцсети и негативные новости нагружают мозг, вызывая стресс, тревожность и заниженную самооценку.

Вторая — самокритика: жесткий внутренний диалог разрушает уверенность и мотивацию.

Третья — токсичный позитив и подавление эмоций: отрицание грусти, злости и раздражения может привести к паническим атакам.

— Привычка запрещать себе чувствовать «плохое»: грусть, злость, раздражение. Фразы «не ной», «все будет хорошо», «посмотри на тех, кому хуже» — это не помощь, а отрицание вашей реальности. Непрожитые эмоции никуда не деваются, они уходят вглубь и проявляются как психосоматические заболевания, панические атаки или внезапные срывы по пустякам, — предостерегла специалист.

Четвертая — отсутствие личных границ: соглашаться на все, терпеть чужое неуважение и жертвовать собой, вызывает выгорание и ощущение жизни не своей.

Пятая — беспорядок, отсутствие рутины и прокрастинация: такие привычки вызывают стресс, усталость и потерю контроля.

Эксперт подчеркнула, что психике нужен уход, как за садом, и важно избавиться от вредных привычек для ее сохранения и укрепления.

Источник: vm