Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему гель-лак на ногтях может быть вредным для женщин 0 234

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Почему гель-лак на ногтях может быть вредным для женщин

Гель-лаки для маникюра уже долгие годы остаются популярны во всем мире. Однако в составе некоторых из них обнаружили довольно опасное вещество — триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО). Исследования показали, что он может нанести вред женскому здоровью, поэтому гель-лаки с этим компонентом запретили в Европе. Чем ТРО вреден для здоровья, объяснил специалист.

Эксперт: Марият Мухина, дерматолог-косметолог, инфекционист

Чем ТРО опасен для здоровья

По словам эксперта, Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) внесло ТРО в список кандидатов REACH, которые могут быть потенциально запрещены для использования в косметической продукции. В настоящее время перечень содержит 235 опасных веществ. Однако на данный момент ТРО еще не запрещено для использования в гель-лаках в странах Европы.

— REACH — это список веществ, которые считаются потенциально опасными и подлежат более строгому контролю в ЕС. Когда вещество попадает в этот список, производители и импортеры обязаны предоставить данные о его использовании и рисках. В дальнейшем может быть введен запрет или ограничение на его применение в косметической продукции, сейчас его только готовятся запретить, — рассказала врач.

При этом специалист отметила, что на сегодняшний день в медицинской и научной литературе отсутствуют доказательства прямой связи использования гель-лака с развитием бесплодия или тяжелыми репродуктивными нарушениями у человека.

— Использование косметических компонентов, включая некоторые фотоинициаторы и растворители, может вызывать местные раздражения или аллергические реакции, но негативный эффект для репродуктивного здоровья не подтвержден серьезными научными данными, — пояснила Мухина.

Косметолог объяснила, что TPO как косметический ингредиент для гель-лаков, как и все остальные фосфиноксидные соединения, может:

  • вызвать раздражение кожи и глаз, сенсибилизацию или другие локальные эффекты при попадании на кожу или слизистые оболочки, особенно у людей с чувствительной кожей, которая склонна к аллергическим реакциям;

  • спровоцировать развитие контактного дерматита;

  • привести к образованию и миграции небольших молекул или выделению компонентов в органы дыхательной системы человека и обострению бронхолегочных заболеваний, потому что это вещество обладает особой летучестью;

  • спровоцировать развитие астмы.

Источник: vm

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 91
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 148
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 186
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 138

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 5
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 16
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 17
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 19
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 45
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 81
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 5
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 16
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео