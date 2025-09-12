Почему гель-лак на ногтях может быть вредным для женщин

Гель-лаки для маникюра уже долгие годы остаются популярны во всем мире. Однако в составе некоторых из них обнаружили довольно опасное вещество — триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО). Исследования показали, что он может нанести вред женскому здоровью, поэтому гель-лаки с этим компонентом запретили в Европе. Чем ТРО вреден для здоровья, объяснил специалист.

Эксперт: Марият Мухина, дерматолог-косметолог, инфекционист

Чем ТРО опасен для здоровья

По словам эксперта, Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) внесло ТРО в список кандидатов REACH, которые могут быть потенциально запрещены для использования в косметической продукции. В настоящее время перечень содержит 235 опасных веществ. Однако на данный момент ТРО еще не запрещено для использования в гель-лаках в странах Европы.

— REACH — это список веществ, которые считаются потенциально опасными и подлежат более строгому контролю в ЕС. Когда вещество попадает в этот список, производители и импортеры обязаны предоставить данные о его использовании и рисках. В дальнейшем может быть введен запрет или ограничение на его применение в косметической продукции, сейчас его только готовятся запретить, — рассказала врач.

При этом специалист отметила, что на сегодняшний день в медицинской и научной литературе отсутствуют доказательства прямой связи использования гель-лака с развитием бесплодия или тяжелыми репродуктивными нарушениями у человека.

— Использование косметических компонентов, включая некоторые фотоинициаторы и растворители, может вызывать местные раздражения или аллергические реакции, но негативный эффект для репродуктивного здоровья не подтвержден серьезными научными данными, — пояснила Мухина.

Косметолог объяснила, что TPO как косметический ингредиент для гель-лаков, как и все остальные фосфиноксидные соединения, может:

вызвать раздражение кожи и глаз, сенсибилизацию или другие локальные эффекты при попадании на кожу или слизистые оболочки, особенно у людей с чувствительной кожей, которая склонна к аллергическим реакциям;

спровоцировать развитие контактного дерматита;

привести к образованию и миграции небольших молекул или выделению компонентов в органы дыхательной системы человека и обострению бронхолегочных заболеваний, потому что это вещество обладает особой летучестью;

спровоцировать развитие астмы.

Источник: vm