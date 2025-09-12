Baltijas balss logotype
Смертельные селфи: рейтинг самых опасных стран для любителей удивить контентом 0 633

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
1001sovet
Смертельные селфи: рейтинг самых опасных стран для любителей удивить контентом

В современную золотую эру социальных сетей создание селфи стало нормой, особенно во время путешествий и исследования новых мест.

В цифровую эпоху селфи стали неотделимой частью путешествий, но это невиновное, на первый взгляд, занятие может оказаться смертельно опасным, что подтверждает новое исследование.

selfi_3.jpg

В современную золотую эру социальных сетей создание селфи стало нормой, особенно во время путешествий и исследования новых мест. Это позволяет миллионам пользователей смартфонов документировать свой опыт и делиться памятными моментами в Сети. Но то, что кажется веселым и безвредным делом, на самом деле может оказаться роковым. Об этом пишет Daily Mail.

Рейтинг опасных стран для любителей селфи

Согласно новому исследованию, проведенному юридической фирмой The Barber Law Firm, Индия признана самой опасной страной в мире для селфи. Более 40% всех инцидентов, связанных с Селфи, произошли именно там.

В период с марта 2014 года по май 2025 года в Индии было зафиксировано 214 смертей и 57 травм, связанных с селфи. Исследователи объясняют это сочетанием нескольких факторов, в частности, легким доступом к опасным местам, таким как железнодорожные пути и скалы, а также сильной культурой социальных сетей. Второе место в рейтинге заняли Соединенные Штаты — 45 инцидентов, из которых 37 закончились смертью.

selfi_4.jpg

В общей сложности список десяти самых опасных стран для селфи выглядит так:

Индия — 271 инцидент США — 45 Россия — 19 Пакистан — 16 Австралия — 15 Индонезия — 14 Кения — 13 Великобритания — 13 Испания — 13 Бразилия — 13

Большинство смертей, связанных с селфи, произошло с молодыми людьми (89.2%), преимущественно мужчинами (66.6%).

Главные причины и меры предосторожности

По данным исследователей, случайное падение с крыш, скал или высоких построек является основной причиной гибели людей, пытающихся сделать «крутое» селфи. На их долю приходится 46% всех инцидентов.

Читайте нас также:
#путешествие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
