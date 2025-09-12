Baltijas balss logotype
Тайны консервации: как правильно заготавливать продукты на зиму

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Тайны консервации: как правильно заготавливать продукты на зиму

Многие хозяйки делают собственные соленья и варенья, чтобы наслаждаться вкусом овощей и фруктов в зимний период. Шеф-повар рассказал , как правильно и безопасно делать эти заготовки.

Эксперт: Алексей Логинов, шеф-повар

По его словам, главная составляющая успешной закрутки — тара. Лучше выбирать стеклянные банки небольшого объема.

— Я рекомендую использовать небольшие стеклянные банки. Многие предпочитают закрывать заготовки крышками с помощью машинки. Однако завинчивающаяся крышка не хуже справляется с герметичностью. Ее использование значительно упрощает процесс заготовки, — отметил шеф-повар.

Эксперт считает, что очень важно правильно и хорошенько простерилизовать банки, чтобы не допустить разгерметизации заготовок:

— Банки нужно помыть с содой и прогреть на пару или в кипятке. Также при использовании закручивающейся крышки необходимо нагреть ее в горячей воде или над паром до 50–60 градусов.

— Нужно использовать только свежие овощи. Лучше, чтобы они были средней спелости. Также можно подержать овощи и фрукты в подкисленной воде, чтобы они не потемнели. После нарезки и очистки плоды необходимо сразу поставить на огонь, — подчеркнул Логинов.

Повар посоветовал добавлять вкусовые добавки в самом конце, и, при этом, четко соблюдать пропорции:

— Я рекомендую добавлять соль, сахар, уксус и специи в конце термообработки. Делайте это небольшими порциями, чтобы не испортить заготовки. Также необходимо строго следовать рецептуре, чтобы все получилось вкусно.

Банки с заготовками должны остывать постепенно в перевернутом виде, добавил эксперт. Также нельзя подвергать их резким перепадам температур.

После того как крышки закручены, нужно поставить банки на них и дать остыть в таком виде. Заготовки накройте полотенцем или теплой тряпкой. Банки должны остывать постепенно, без резких перепадов температур, — заключил шеф-повар.

Источник: vm

#еда
