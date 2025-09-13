Кабачки в хрустящем кляре: быстрый рецепт без лишних хлопот

Рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Рябенко.

Кабачки — 2 шт

Соль, перец — по вкусу

Яйца — 4 шт

Паприка – 1 ч. л.

Твердый сыр — 100 г

Мука — 100 г

Масло для жарки

Кабачки нарезаем пластинками, но не дорезая до конца – так, чтобы все слайсы были "скреплены" кончиком со стеблем. Солим и перчим.

В миске взбиваем яйца, добавляем натертый сыр и паприку, перемешиваем. Кабачки легонько отжимаем от жидкости, обваливаем сначала в муке, а затем погружаем в яично-сырную смесь.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Готовим их на среднем огне и выкладываем на бумажные салфетки.