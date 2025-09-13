Baltijas balss logotype
Кабачки в хрустящем кляре: быстрый рецепт без лишних хлопот 0 334

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Кабачки в хрустящем кляре: быстрый рецепт без лишних хлопот

Делимся рецептом аппетитных ленивых кабачков в творожном кляре. Это блюдо точно понравится тем, кто ленится долго стоять в кухонной жаре и жарить отдельно каждый кусочек кабачка, переворачивая его. Благодаря оригинальной нарезке, приготовление очень простое и быстрое – за один раз жарится целый кабачок.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт

Соль, перец — по вкусу

Яйца — 4 шт

Паприка – 1 ч. л.

Твердый сыр — 100 г

Мука — 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

  • Кабачки нарезаем пластинками, но не дорезая до конца – так, чтобы все слайсы были "скреплены" кончиком со стеблем. Солим и перчим.

  • В миске взбиваем яйца, добавляем натертый сыр и паприку, перемешиваем. Кабачки легонько отжимаем от жидкости, обваливаем сначала в муке, а затем погружаем в яично-сырную смесь.

  • На разогретой сковороде с маслом обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Готовим их на среднем огне и выкладываем на бумажные салфетки.

  • Очень вкусно есть такие кабачки со сметанно-чесночным соусом или любым другим вашим любимым.

Источник: news.hochu

