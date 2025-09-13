Кабачки в хрустящем кляре: быстрый рецепт без лишних хлопот

Делимся рецептом аппетитных ленивых кабачков в творожном кляре. Это блюдо точно понравится тем, кто ленится долго стоять в кухонной жаре и жарить отдельно каждый кусочек кабачка, переворачивая его. Благодаря оригинальной нарезке, приготовление очень простое и быстрое – за один раз жарится целый кабачок.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт
Соль, перец — по вкусу
Яйца — 4 шт
Паприка – 1 ч. л.
Твердый сыр — 100 г
Мука — 100 г
Масло для жарки
Способ приготовления:
-
Кабачки нарезаем пластинками, но не дорезая до конца – так, чтобы все слайсы были "скреплены" кончиком со стеблем. Солим и перчим.
-
В миске взбиваем яйца, добавляем натертый сыр и паприку, перемешиваем. Кабачки легонько отжимаем от жидкости, обваливаем сначала в муке, а затем погружаем в яично-сырную смесь.
-
На разогретой сковороде с маслом обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Готовим их на среднем огне и выкладываем на бумажные салфетки.
-
Очень вкусно есть такие кабачки со сметанно-чесночным соусом или любым другим вашим любимым.
Источник: news.hochu
