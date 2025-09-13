Baltijas balss logotype
Лук в чулках, лаврушка в манке: храним продукты правильно

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
24health
Лук в чулках, лаврушка в манке: храним продукты правильно

Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Признайтесь, сколько раз приходилось дрожащей рукой выбрасывать испортившиеся продукты только лишь потому, что их неправильно хранили? Хоть раз, да было. Опытные люди советуют, чтобы избежать подобных неприятностей, не затариваться впрок, а покупать еду на один раз.

Хороший совет, но справедлив лишь в отношении скоропортящихся продуктов питания. Остальные хранить можно, а иногда необходимо. Главное, знать, как это делать правильно.

Американский аккаунт Blossom, заточенный под лайфхаки на все случаи жизни, опубликовал в Инстаграм ролик, убеждающий в том, что необязательно иметь умные системы хранения и высокотехнологичные гаджеты, чтобы дольше сохранить продукты свежими. За считанные дни видео набрало более 3 миллионов просмотров и полторы тысячи комментариев. Мнения разделились четко поровну: от категоричных «Да выбросьте вы этот сыр!» до «Так еще моя бабушка делала. Она плохому не научит».

Что правда, то правда: наши бабушки продуктами не разбрасывались. Воспользоваться советами или нет, дело ваше. Но, ей-богу, лучше лук в чулках, чем деньги на ветер.

Салат в полотенце

У свежей зелени миллион плюсов и один большой минус: за пределами грядки она живет всего пару дней. Самый популярный метод продлить срок свежести зелени – держать ее в банке с водой. Получается этакий ароматный букет из салата, петрушки, укропа, лука, мяты и чего душа пожелает.

Но есть и альтернативные варианты. Например, плотно завернуть зелень в чистую хлопчатобумажную ткань или вафельное полотенце, предварительно подержав в прохладной воде около минуты, чтобы листья напитались влагой. Можно сделать и наоборот: смочить ткань. Лучшее место для хранения свертка – нижняя полка холодильника.

Такой способ замедляет испарение влаги из нежной зелени, и она дольше остается свежей.

Кстати, если под рукой нет хлопкового отреза, с тем же успехом его заменят бумажные полотенца.

Если, несмотря на все старания, зелень начинает портиться (а это произойдет неизбежно – ничто не вечно под луной), не торопитесь ее выбрасывать. В конце концов, каждый имеет право на второй шанс, даже если это пучок петрушки. Высушите пряные травы в духовке или специальной сушилке и храните в стеклянной емкости под плотной крышкой хоть до следующей весны.

Томаты-перевертыши

Что бы мы делали без энтузиастов-любителей, которые проводят всякие занимательные исследования, а потом делятся своими открытиями с миром! Например, срок хранения помидоров можно увеличить правильной раскладкой, утверждают авторы одного специализированного гастрономического журнала. Они обнаружили, что помидоры, уложенные в герметичную тару основанием вниз (то есть тем местом, которым плод крепился к стеблю), остаются крепкими и сочными намного дольше. Никакого научного обоснования наблюдению, разумеется, нет. Но есть предположение, что такой метод укладки уменьшает попадание воздуха и влаги извне, помидоры дольше остаются крепкими, медленнее вянут и почти не гниют.

Или вот, например, томатная паста. Сколько там ее надо для борща – столовая ложка, две. Куда девать остальной продукт, который чаще всего продают в пол-литровых банках? Откроешь такую, нарушишь герметичную целостность тары — и все, варианта два: либо несколько недель питаться одним борщом, либо думать, как сохранить остатки продукта. Хотя что тут думать, все давно за нас придумано. Расфасовать пасту порционно в пакетики или завернуть в пищевую пленку и заморозить. И продукт не испортится, и готовка пойдет веселее.

Храните сыр в соленой воде

Лучший способ дольше сохранить качества и свойства мягких сыров типа фета или моцарелла – приготовить домашний рассол, подобный тому, в котором они находятся при фабричной фасовке. Для этого нужно растворить в 0,5 л воды 2 чайные ложки соли. Залить рассолом сыр так, чтобы он покрывал его полностью. В закрытой таре в холодильнике сыр остается свежим до трех месяцев.

Используйте дуршлаг для хранения арбуза

В нынешнем году урожай астраханских арбузов особенно хорош. Сходите на рынок – убедитесь сами. Что ни ягода, то многокилограммовый исполин. Куда девать такого гиганта, если половинками-четвертинками торговать запрещено, а в холодильнике хранить разрезанный арбуз можно не больше суток? Находчивые хозяйки и тут нашли выход.

Берем дуршлаг. Нарезаем кубиками сочную мякоть арбуза, не съеденного за один присест. Дуршлаг помещаем в миску, куда будет стекать сладкий сок. Закрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Такой способ защитит мякоть ягоды от посторонних запахов и существенно продлит срок хранения продукта. Стоит попробовать.

Кладите в крупы лавровый лист

Для муки, риса, манки, макаронных изделий, которые в отличие от арбуза и моцареллы грех не закупить впрок, сущее бедствие – долгоносик. Это такой вредный жук, который сухие продукты любит не меньше, чем мы с вами ароматную пасту или пышные оладьи.

О том, что в продуктах завелся паразит-дармоед, свидетельствуют слипшиеся комочки в муке или манке, а крупы словно оказываются оплетены тончайшей паутиной.

Чтобы не допустить порчи продуктов надоедливыми насекомыми, достаточно добавить в каждую емкость для хранения сыпучих продуктов 1–2 лавровых листа. Запах пряностей отпугивает жуков-вредителей. Однако не забудьте хотя бы один раз в 2–3 месяца менять лавровые листья.

Для тех, кто предпочитает перестраховаться, боясь принести продукт с сюрпризом прямо из магазина, можно предложить после покупки на неделю поместить муку или крупы в морозильную камеру. Шоковая заморозка уничтожит следы любого присутствия нежелательных гостей.

Классика жанра – лук в чулке

Излюбленный бабушкин метод для длительного хранения репчатого лука. Незамысловатый и, как показывает практика, весьма эффективный. Луковицы поочередно помещаются в чулок, между ними завязывается узел. Тонкий капрон позволяет воздуху свободно циркулировать между луковицами, а узелки – отрезать при необходимости одну луковицу без опасения нарушить всю конструкцию. В сухом хорошо проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, луковая гирлянда может храниться до полугода.

Важно: капроновые чулки или колготы должны быть минимальной плотности и обязательно телесного цвета. Черные плохо пропускают дневной свет и могут привести к прорастанию лука.

#еда #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

