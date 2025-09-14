Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 14.09.2025
Mediasole
Грибы в рационе: источник пользы или риск для здоровья?

Грибы — уникальный дар природы. Они ценятся за вкус, универсальность в кулинарии и богатый состав, но при этом требуют внимательности: не все грибы безопасны для здоровья. Давайте разберёмся, чем они полезны и какие могут скрывать риски.

Польза грибов

Главное достоинство грибов — их сбалансированный состав. В них содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, необходимые для организма.

Низкая калорийность. Более чем на 90 % грибы состоят из воды, а их калорийность в среднем составляет всего 25–30 ккал на 100 г. Это делает их диетическим продуктом.

Аминокислоты. В грибах присутствует 18 аминокислот, включая лейцин, аргинин и глютамин, которые положительно влияют на обмен веществ и общее состояние организма.

Витамины. Продукт богат витаминами A, E, D, PP и всей группой B. Они укрепляют нервную систему, улучшают состояние кожи, ногтей и волос.

Органические кислоты и жирные кислоты. В грибах есть масляная, пальмитиновая и стеариновая кислоты, поддерживающие здоровье клеток.

Минералы. Калий, магний, сера, фосфор и марганец помогают работе сердца, участвуют в гормональном обмене и укрепляют иммунитет.

Особое внимание стоит уделить белым грибам и лисичкам.

Белые содержат много микроэлементов и благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Лисички богаты витамином А, витаминами группы B, селеном и цинком. Их считают природным антибиотиком, а также отмечают пользу для людей с диабетом.

Вред и возможные риски

Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, грибы имеют и свои недостатки.

Риск отравления. Даже съедобные грибы при неправильной заготовке или хранении могут вызвать сильное пищевое отравление. Поэтому покупать их лучше в проверенных магазинах.

Непереносимость хитина. В грибах содержится белок хитин, который практически не переваривается в организме. Его избыток способен вызвать тяжесть в желудке, гастрит и другие проблемы с ЖКТ.

Качество продукта. Старые, червивые или несвежие грибы опасны для здоровья, их употребление может привести к серьёзным последствиям.

Грибы могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону. Они насыщают организм ценными веществами, при этом остаются низкокалорийными. Но важно помнить об умеренности и безопасности: выбирать только свежие экземпляры, правильно готовить и не злоупотреблять количеством.

#грибы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Грибы вообще не пищевой продукт, поэтому на западе их не собирают и не едят! Грибы состоят из белка хитина, который организм не имеет фермента его расщеплять и переваривать. Витамины правда присутствуют в грибах, но если бы будете грибы есть сырыми, так как при кулинарной обработке витамины пропадают. Приятного аппетита!

    2
    4

