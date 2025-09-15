Что важно знать про грибы: польза и вред грибов

Главное достоинство грибов — их сбалансированный состав. В них содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, необходимые для организма.

Низкая калорийность. Более чем на 90 % грибы состоят из воды, а их калорийность в среднем составляет всего 25–30 ккал на 100 г. Это делает их диетическим продуктом.

Аминокислоты. В грибах присутствует 18 аминокислот, включая лейцин, аргинин и глютамин, которые положительно влияют на обмен веществ и общее состояние организма.

Витамины. Продукт богат витаминами A, E, D, PP и всей группой B. Они укрепляют нервную систему, улучшают состояние кожи, ногтей и волос.

Органические кислоты и жирные кислоты. В грибах есть масляная, пальмитиновая и стеариновая кислоты, поддерживающие здоровье клеток.

Минералы. Калий, магний, сера, фосфор и марганец помогают работе сердца, участвуют в гормональном обмене и укрепляют иммунитет.

Особое внимание стоит уделить белым грибам и лисичкам.

Белые содержат много микроэлементов и благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.