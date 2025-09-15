Baltijas balss logotype
«Держись, ты же мужчина!» Токсичная маскулинность и ее последствия 1 177

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
Kleo
«Держись, ты же мужчина!» Токсичная маскулинность и ее последствия

Мужчинам десятилетиями вдалбливают: "не реви", "терпи", "будь сильным". В итоге статистика холодна и беспощадна: мужчины умирают раньше женщин, чаще страдают от зависимостей, реже обращаются к врачам и почти никогда – к психологам. Все это – следствие токсичной маскулинности, о которой пора говорить громко.

Что такое токсичная маскулинность

Это не про "мужественность" как таковую, а про набор правил, которые общество навязало мужчинам. Настоящий мужчина якобы не должен показывать слабость, не должен жаловаться, обязан зарабатывать больше, чем все вокруг, и держать лицо, даже если внутри – полный крах. Проблема в том, что этот набор "правил" работает против самих мужчин.

Мужчины реально умирают раньше

По данным ВОЗ, мужчины живут в среднем на 5–7 лет меньше женщин. Причины банальны и пугающе просты: они позже обращаются к врачам, игнорируют профилактику и вместо психолога выбирают бутылку или спортзал "на износ". Во многих странах, например, уровень смертности мужчин трудоспособного возраста почти в 4 раза выше, чем у женщин. Это не "генетика", а следствие культуры молчания и вечного "сам справлюсь".

Психолог? Нет, спасибо

Для многих мужчин поход к психологу до сих пор звучит как признание в слабости. Хотя на самом деле это обычная забота о себе – такая же, как тренировки или чистка зубов. Игнорирование ментального здоровья оборачивается депрессиями, паническими атаками, проблемами в отношениях и на работе. Но признаться в этом "не по-мужски", поэтому мужчина выбирает молчание.

"Стыд за уязвимость" как национальный спорт

Фраза "не ной" знакома каждому с детства. Ее транслируют родители, учителя, потом начальники и друзья. И мужчина привыкает закапывать свои чувства глубже от чужих глаз. В результате он теряет способность открыто говорить о проблемах, а это – прямая дорога к эмоциональному выгоранию.

А теперь – что делать

  • Перестать играть в супермена. Никто не выигрывает от того, что ты молча ломаешься внутри.

  • Говорить о проблемах. С другом, партнером, терапевтом – неважно, главное, не держать в себе.

  • Заниматься профилактикой. Врачи и психологи – не "для слабаков", а для тех, кто хочет жить дольше и качественнее.

Токсичная маскулинность – это не про силу, а про ограничения. Она крадет здоровье, годы жизни и возможность быть собой. Настоящая мужественность сегодня – не в том, чтобы терпеть, а в том, чтобы взять ответственность за свое тело и психику. Мужчина имеет право плакать, говорить, просить о помощи. И чем быстрее общество это признает, тем больше шансов, что мужчины перестанут уходить раньше.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • П
    Процион
    15-го сентября

    Только подкаблучник будет отпрашиваться куда-то у жены. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя никуда!

    1
    1

