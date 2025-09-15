Baltijas balss logotype
Лето в банке: 4 способа заготовки овощей и зелени 0 161

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
Kleo
Лето в банке: 4 способа заготовки овощей и зелени

Сохранить лето в банке или морозилке совсем несложно. Главное – выбрать правильный способ и не лениться потратить пару выходных на заготовки.

К сентябрю холодильники и рынки ломятся от овощей и трав. Но пройдет пара месяцев – и на прилавках останутся только "пластиковые" помидоры и безвкусная зелень. Чтобы зимой не страдать по свежести и яркому вкусу, есть проверенные способы заготовки, которые сохранят максимум пользы.

Заморозка

Заморозка – лучший способ сохранить вкус и пользу. Подходит для зелени (укроп, петрушка, базилик), болгарского перца, томатов, брокколи, кабачков и ягод. Перед тем как отправить продукты в морозилку, их нужно хорошо промыть, просушить и нарезать.

Лайфхак: зелень удобно хранить в порционных контейнерах или замораживать в кубиках с водой/оливковым маслом – зимой достал и сразу в суп или на сковородку.

Сушка

Сушить можно яблоки, груши, томаты, морковь, свеклу, лук и зелень. Оптимальная температура в духовке – 50–60 градусов, дверцу лучше оставить слегка приоткрытой, чтобы выходила влага.

Томаты для сушки выбирай мясистые, типа "сливки", – водянистые сорта будут разваливаться. Готовые сушеные овощи и травы хранят в банках с плотной крышкой в темном месте.

Вяление

Вяление – это не совсем то же самое, что сушка: здесь сохраняется больше вкуса. Отлично подходят томаты, перцы и даже кабачки. Температура – 80–90 градусов, при этом овощи готовятся дольше, чем при сушке, но в результате приобретают насыщенный вкус. Вялить лучше на решетке, а не на противне, чтобы был доступ воздуха. Хранятся такие овощи в банке с оливковым маслом и специями.

Домашние соусы и пюре

Если морозилка не резиновая, часть урожая можно превратить в соусы и заправки.

– Из томатов получается идеальная основа для пасты и пиццы.

– Болгарский перец можно запечь и измельчить в пюре.

– Зелень – в песто или чимичурри.

Разливай готовые соусы по банкам и пастеризуй – зимой будешь открывать и чувствовать вкус лета.

Ошибки новичков

  • Замораживать овощи мокрыми – в итоге получишь снежный ком вместо нормальных кусочков.

  • Сушить продукты на высокой температуре – они "сгорают" снаружи и остаются влажными внутри.

  • Хранить сушеные травы в открытых банках – аромат улетучивается через пару недель.

  • Делать соусы без пастеризации – риск того, что они забродят.

#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

