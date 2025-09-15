Пирог, который влюбляет с первого кусочка: легко, быстро, невероятно вкусно!

Готовится просто, из доступных продуктов, не тратя при этом уйму времени. Нежное, бисквитное тесто, ароматные спелые сливы и хрустящая посыпка создают идеальную гармонию вкусов. Вы узнаете несколько хитростей, чтобы пирог со сливами и у вас получился с первого раза!

Ингредиенты

Бисквитное тесто:

яйца – 4 шт.; соль – щепотка; сахар – 200 г; ванилин – щепотка; сливочное масло (мягкое) – 250 г; разрыхлитель – 2 ч.л. (8 г); мука – 250 г.

Начинка:

сливы (без косточек) – 350 г.

Посыпка:

мука – 150 г; сахар – 80 г; масло сливочное (мягкое) – 80 г. Способ приготовления

Начнём с подготовки слив. Моем их, разрезаем каждую половинку и удаляем косточку. Для этого рецепта лучше всего подойдут спелые сливы, которые хорошо держат форму. Общий вес очищенных слив должен составить – 350 г.

А теперь переходим к приготовлению теста. В глубокую миску разбиваем 4 яйца комнатной температуры.

Совет №1

Яйца комнатной температуры лучше взбиваются и дают более пышное тесто.

Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером на средней скорости до появления лёгкой пены. Далее, небольшими порциями, постепенно добавляем 200 г сахара, каждый раз тщательно взбивая яичную массу.

Совет №2

Не добавляйте весь сахар сразу, так яйца лучше взобьются, и масса получится более однородной. Должна получиться светлая, пышная и воздушная масса.

Теперь добавляем 250 г мягкого сливочного масла комнатной температуры и, по желанию, щепотку ванилина для аромата.

Совет №3

Масло должно быть комнатной температуры, чтобы оно равномерно соединилось с яичной массой. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты на самой низкой скорости миксера до достижения полной однородности.

Совет №4

Чтобы сохранить пышность – не взбивайте слишком долго. В отдельной миске соединяем 250 г просеянной муки и 2 ч.л. разрыхлителя.

Совет №5

Просеивание муки насыщает её кислородом, что делает тесто более лёгким и воздушным. Добавляем сухие ингредиенты к основной массе теста в два-три приёма. Аккуратно перемешиваем тесто лопаткой или ложкой до полного объединения ингредиентов.

Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом оставаться лёгким и нежным, без комочков муки. Перекладываем его в форму и равномерно распределяем по всей поверхности.

Теперь берём подготовленные сливы и красиво выкладываем их по кругу на поверхности теста. Старайтесь равномерно распределять сливы, слегка утапливая каждую половинку в тесте. Для приготовления посыпки соединяем 150 г муки и 80 г сахара.

Совет №6

Лучше использовать мелкий сахар, он быстрее растворится и даст более нежную крошку. Добавляем 80 г мягкого сливочного масла и руками перетираем массу в крошку. Она должна легко рассыпаться между пальцами, без крупных комков масла.

Равномерно засыпаем сливы штрейзельной крошкой и отправляем пирог выпекаться в предварительно нагретую до 180°С духовку на 45-50 минут. Режим – верхний и нижний нагрев, без конвекции.

Пирог получается ароматный! Даём пирогу полностью остыть прямо в форме, затем отделяем его от боковой панели и перекладываем на тарелку.

Пирог получился удивительно нежным, пышным и воздушным, буквально тающим во рту. Ароматные, спелые сливы при выпекании стали мягкими, но сохранили лёгкую, освежающую кислинку, идеально балансируя сладость. А золотистая, хрустящая посыпка добавляет приятный контраст текстур и тонкий сливочный аромат.