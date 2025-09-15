Baltijas balss logotype
Варенье: радость или опасность

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Варенье: радость или опасность

Варенье — традиционный десерт восточных славян, знакомый каждому с детства. Историки считают, что впервые его начали готовить на Руси, хотя существует версия, что привычка сохранять ягоды и фрукты в сладком сиропе пришла с Востока, где с древних времён варили рахат-лукум и другие сладости. В Европе аналоги варенья известны под названиями джем, повидло, мармелад или конфитюр.

Из чего делают варенье

Хотя мы привыкли считать, что варенье — это только ягоды и фрукты, на самом деле спектр продуктов гораздо шире. Для него используют овощи (тыкву, кабачки, помидоры, морковь, свёклу, лук, баклажаны), зелень (мяту, хризантему), лепестки роз и даже сосновые шишки или молодые орехи. Такой простор для кулинарной фантазии делает состав полезных веществ в варенье очень разнообразным.

Сохраняются ли витамины?

Во время варки часть витаминов действительно разрушается, особенно витамин B9 (фолиевая кислота). Однако многие ценные элементы сохраняются:

  • жирорастворимые витамины A, E, D, K,

  • пищевые волокна, пектины,

  • минералы (кальций, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, селен, фтор).

Больше всего пользы остаётся в варенье без термообработки — когда ягоды просто перетирают с сахаром в пропорции 2:1. Подходят малина, смородина, ежевика, клюква, черника и брусника.

Чем полезно варенье

Каждый вид варенья обладает своими свойствами:

  • при простуде помогают малина, вишня, смородина, клюква, кизил;

  • для почек и печени — груши, кабачки, тыква (обладают мягким мочегонным действием и выводят токсины);

  • при анемии — абрикосы, яблоки, фейхоа (повышают уровень гемоглобина);

  • для зрения — черника и морковь;

  • для пищеварения — земляника и клубника (улучшают работу ЖКТ, помогают выводить шлаки и соли тяжёлых металлов).

Кроме того, варенье способствует выработке серотонина — гормона счастья, а значит, улучшает настроение.

Как сохранить максимум пользы

Оптимальный вариант приготовления — так называемое «пятиминутное» варенье. Оно варится в три подхода по 5 минут, с полным остыванием между этапами. Такой способ позволяет сохранить витамины и при этом обеспечивает хранение заготовки.

Возможный вред

Несмотря на пользу, у варенья есть и минусы:

  • в сыром виде оно содержит слишком много сахара, что противопоказано при диабете, ожирении и панкреатите;

  • кислые сорта не рекомендуются при гастрите, язве и повышенной кислотности; сахар и кислоты негативно влияют на зубную эмаль, повышая риск кариеса.

Итог

Варенье — это не только вкусное лакомство, но и ценный источник витаминов и минералов. В умеренных количествах оно укрепляет здоровье, помогает при простудах, улучшает настроение и пищеварение. Однако людям с хроническими заболеваниями стоит относиться к сладкому продукту осторожно и помнить о мере.

Источник: mediasole

#здоровье #еда
