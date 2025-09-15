Вкусный хачапури из творога: просто, быстро, сочно

Ингредиенты

Творог — 300 г

Яйца — 2 шт.

Мука (пшеничная или рисовая) — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Сыр твёрдый — 50–70 г (для посыпки)

Яичный желток — 1 шт. (для украшения)

Растительное масло — для смазывания бумаги

Приготовление

Готовим тесто. В миске соедините творог, яйца, соль и разрыхлитель. Добавьте муку (обычную или рисовую) и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липким. Подсыпать лишнюю муку не нужно — именно за счёт лёгкости тесто будет воздушным.

Формируем основу. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом. Выложите тесто и придайте ему форму лодочки или круглого лепёшечного хачапури. По краям сделайте бортики, а в середине — небольшое углубление.

Первый этап выпечки. Отправьте заготовку в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Добавляем сыр.

Достаньте хачапури и щедро посыпьте натёртым сыром. Верните в духовку ещё на 10 минут.