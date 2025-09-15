Baltijas balss logotype
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Вкусный хачапури из творога: просто, быстро, сочно

Хачапури — блюдо, которое любят многие. Но если нет времени возиться с тестом, можно приготовить ленивый вариант на основе творога. Такое хачапури получается нежным, воздушным и отлично подходит как для завтрака, так и для лёгкого ужина.

Ингредиенты

Творог — 300 г

Яйца — 2 шт.

Мука (пшеничная или рисовая) — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Сыр твёрдый — 50–70 г (для посыпки)

Яичный желток — 1 шт. (для украшения)

Растительное масло — для смазывания бумаги

Приготовление

  • Готовим тесто. В миске соедините творог, яйца, соль и разрыхлитель. Добавьте муку (обычную или рисовую) и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липким. Подсыпать лишнюю муку не нужно — именно за счёт лёгкости тесто будет воздушным.

  • Формируем основу. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом. Выложите тесто и придайте ему форму лодочки или круглого лепёшечного хачапури. По краям сделайте бортики, а в середине — небольшое углубление.

  • Первый этап выпечки. Отправьте заготовку в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Добавляем сыр.

  • Достаньте хачапури и щедро посыпьте натёртым сыром. Верните в духовку ещё на 10 минут.

  • Финальный штрих. В центр выложите желток. Если хотите, чтобы он остался жидким, запекайте ещё 2 минуты. Для более плотного желтка держите в духовке чуть дольше.

Советы

  • Для более диетического варианта можно взять нежирный творог и твёрдый сыр с пониженной жирностью.

  • Если хочется сытнее, в тесто можно добавить немного тёртого сыра сразу на этапе замешивания.

  • Такое хачапури вкусно есть и горячим, и уже слегка остывшим.

  • Ленивый творожный хачапури готов! Быстро, просто и очень аппетитно.

Источник: mediasole

