Вкусный хачапури из творога: просто, быстро, сочно

Хачапури — блюдо, которое любят многие. Но если нет времени возиться с тестом, можно приготовить ленивый вариант на основе творога. Такое хачапури получается нежным, воздушным и отлично подходит как для завтрака, так и для лёгкого ужина.
Ингредиенты
Творог — 300 г
Яйца — 2 шт.
Мука (пшеничная или рисовая) — 4 ст. л.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Сыр твёрдый — 50–70 г (для посыпки)
Яичный желток — 1 шт. (для украшения)
Растительное масло — для смазывания бумаги
Приготовление
Готовим тесто. В миске соедините творог, яйца, соль и разрыхлитель. Добавьте муку (обычную или рисовую) и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липким. Подсыпать лишнюю муку не нужно — именно за счёт лёгкости тесто будет воздушным.
Формируем основу. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом. Выложите тесто и придайте ему форму лодочки или круглого лепёшечного хачапури. По краям сделайте бортики, а в середине — небольшое углубление.
Первый этап выпечки. Отправьте заготовку в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Добавляем сыр.
Достаньте хачапури и щедро посыпьте натёртым сыром. Верните в духовку ещё на 10 минут.
Финальный штрих. В центр выложите желток. Если хотите, чтобы он остался жидким, запекайте ещё 2 минуты. Для более плотного желтка держите в духовке чуть дольше.
Советы
Для более диетического варианта можно взять нежирный творог и твёрдый сыр с пониженной жирностью.
Если хочется сытнее, в тесто можно добавить немного тёртого сыра сразу на этапе замешивания.
Такое хачапури вкусно есть и горячим, и уже слегка остывшим.
Ленивый творожный хачапури готов! Быстро, просто и очень аппетитно.
