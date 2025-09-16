Baltijas balss logotype
Эффект налицо: главные ошибки в погоне за лучшей кожей

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Эффект налицо: главные ошибки в погоне за лучшей кожей

Прыщи, постакне, увеличенные поры, черные точки, жирный блеск, расплывающаяся косметика… «По крайне мере, нескучно» – утешают себя те, кому в жизни повезло со всем, кроме кожи.

В мире нет ничего грустнее напрасно потраченных усилий. Поэтому напоминаем об ошибках, которые допускают девушки в борьбе за чистую кожу.

1. Ошибка думать, что косметолог решит все проблемы

Никакие дорогие, продуманные и инновационные внешние средства, никакой уход, начиная от чисток и заканчивая массажами, обертываниями и распариваниями, не избавит раз и навсегда от закупоренных пор и жирного блеска.

Действовать нужно изнутри: меняя питание, поддерживая физическое и психологическое здоровье, занимаясь спортом. Все остальное – хорошие, нужные, но вспомогательные меры. Финальный штрих, вроде пучков искусственных ресниц в уголках глаз или смайлика в конце предложения.

2. Ошибка увлекаться чистками

Природа не любит крайности, доказывая это каждый день любыми способами: лишними килограммами, солнечными ожогами, аллергиями, прогрессирующей близорукостью, сколиозом, кариесом… Чем чаще вы будете наказывать ваши сальные железы чистками, тем строптивее они будут выполнять привычные функции.

Максимум, что заработаете отчаянным и нездоровым упорством – купероз. Потом придется бороться еще и с ним.

3. Ошибка регулярно использовать скрабы

Жирная кожа – та, на которой воспаления. И механическое воздействие на эти уязвимые зоны оправдано примерно так же, как космическая дороговизна «Черного квадрата» Малевича.

Начните меняться изнутри!

4. Ошибка очищать кожу только гелем (муссом, пенкой, спреем) для умывания

Некоторые специалисты требуют немедленно перестать умываться водой. Ибо вода сушит, а обезвоживание – это худшее, что можно придумать для проблемной кожи.

Если вы не готовы биться лбом о кафель каждый раз, когда вам на лицо попадают брызги от душа, добавьте в арсенал косметики тоник. Он эффектно завершит этап очищения и попутно увлажнит кожу без последствий.

5. Ошибка игнорировать окологигиенические меры

Последовательность – главное в уходе за проблемной кожей. Нельзя тратить состояние на салонные процедуры, а потом ложиться спасть, уткнувшись лицом в грязную наволочку.

Попробуйте сделать одноразовым все, что только можно: полотенца, кисточки, платки, спонжи. А остальное – стирайте, меняйте, гладьте, дезинфицируйте. Примерно шесть-семь месяцев – и вы заметите колоссальный результат.

И еще одна критическая ошибка — выдавливать прыщи.

#красота
BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

