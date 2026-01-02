Правительство Габона издало специальный указ о полном расформировании национальной сборной по футболу и увольнении тренерского штаба.

Решение было принято после провального выступления команды на Кубке африканских наций, где сборная проиграла все матчи в группе F.

Указ, обнародованный исполняющим обязанности министра спорта Симплисом-Дезире Мамбула, также запретил вызов в национальную команду нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга и защитника Бруно Экуэле Манга.

На Кубке африканских наций в Марокко Габон занял последнее место в группе, потерпев поражения от Камеруна (0:1), Мозамбика (2:3) и Кот-д’Ивуара (2:3).