Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какова польза баклажанной икры? 0 212

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какова польза баклажанной икры?

Стрессы, недостаток сна и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться на здоровье. Рассмотрим, как баклажаны и баклажанная икра способствуют улучшению работы сердца и желудочно-кишечного тракта.

 

Баклажаны богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварительных процессов и помогает регулировать уровень сахара в крови. Антоциан, придающий овощу фиолетовый оттенок, снижает риск развития атеросклероза, гипертонии и инфаркта, а также способствует эластичности сосудистых стенок.

Полезные свойства баклажанов сохраняются и в правильно приготовленной баклажанной икре. Это блюдо также содержит много витамина В, необходимого для функционирования мозга, нервной системы, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Железо и медь, присутствующие в овощах, способствуют повышению уровня гемоглобина, что улучшает кислородное питание органов и тканей.

Однако баклажанная икра имеет и противопоказания: ее не следует употреблять при гастрите, почечных камнях, артрите, язвах, холецистите и колите.

Если вы решили приобрести готовую икру, обратите внимание на несколько важных аспектов. Продукт должен иметь однородную, слегка зернистую текстуру без крупных кусочков кожуры и семян.

В составе икры должны быть только баклажаны, морковь, лук, томатная паста, соль, специи, сахар и растительное масло. Качественный и полезный продукт не содержит консервантов, красителей, крахмала или муки.

Обратите внимание на крышку — она должна плотно закрывать горлышко банки. Баклажанная икра не классифицируется по сортам, поэтому надписи на этикетке, такие как «высший сорт» или «приготовлено по отраслевым стандартам», могут свидетельствовать о том, что производитель изменил традиционный рецепт. Если икра имеет горький вкус, это может указывать на использование прогорклого растительного масла.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью?
Изображение к статье: Что будет, если целый месяц питаться рыбными консервами?
Изображение к статье: Почему важно запивать алкогольные напитки — пояснил эксперт
Изображение к статье: Какие сорта сыров с плесенью являются наиболее безопасными?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео