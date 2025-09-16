Эмма Хеминг рассказала, почему решила переселить Брюса Уиллиса в отдельный дом

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась подробностями о жизни семьи после того, как супругу поставили диагноз лобно-височной деменции. Болезнь прогрессирует стремительно: у 70-летнего артиста ухудшаются когнитивные функции, он испытывает сложности с речью и памятью, а близкие отмечают, что в последнее время актер перестал узнавать родных.

Хеминг призналась, что ей пришлось пойти на непростой шаг – переселить супруга в отдельный дом, полностью оборудованный под его потребности. Там Уиллис находится под постоянным наблюдением специалистов, что позволяет ему получать необходимый уход, а семье – сохранить привычный ритм жизни. Эмма подчеркнула, что этот выбор дался ей нелегко, однако в итоге оказался правильным как для самого актера, так и для их дочерей.

Теперь каждую неделю Брюс встречается с друзьями у себя дома, что, по словам Хеминг, стало важным элементом его социальной жизни. Родные и близкие могут проводить с ним время без лишнего напряжения, а дети продолжают навещать отца после школы, находя радость в простом совместном общении.

Сама Эмма Хеминг призналась, что переезд мужа позволил ей снова почувствовать себя супругой, а не лишь сиделкой. По ее словам, у них с Брюсом Уиллисом появился свой собственный язык общения и новый способ быть вместе.